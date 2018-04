Lavorare con Samsung 2018: il colosso assume in Italia, posizioni aperte

Per chi sogna di lavorare con Samsung sono disponibili delle nuove offerte di lavoro da parte del colosso dell’elettronica. Attualmente sono disponibili delle offerte sia per l’Italia che per l’estero. Ricordiamo che la multinazionale sudcoreana conta attualmente più di 300mila dipendenti in tutto il mondo mentre in Italia la filiale conta 500 dipendenti.

Samsung lavora con noi, i requisiti

Tra le posizioni messe a punto da Samsung troviamo un:

Aircon Sales Engineer per il Veneto. Per questa posizione è necessario avere una laurea in Ingegneria o un diploma come perito ma anche esperienza nel settore dei refrigeratori d’acqua. Si richiedono anche disponibilità a viaggiare, conoscenza inglese e Autocad.

Solutions Evangelist per laureati in Marketing Management o Ingegneria Industriale. Sono necessari almeno 1 o 3 anni di esperienza e dare la disponibilità a trasferte anche all’estero.

Altre figure ricercate da Samsung sono: Businness Analyst Support per laureati in Economia o Ingegneria Gestionale, HME Service Engineer per laureati in ambito tecnico elettronico con esperienza, Audio Pm per laureati con specializzazione in Economia o Marketing.

Tutte queste posizioni sono attive per il Veneto e la Lombardia. Sempre con Samsung è possibile inviare la propria candidatura per l’estero. Ci sono infatti quasi 500 posizioni aperte per consulenti, venditori, commerciali, ingegneri e via dicendo in tutto il mondo. Per neolaureati è anche possibile inviare domanda per stage.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura basta collegarsi alla pagina Samsung Lavora con noi.

Tutte le posizioni aperte si possono visualizzare online, anche quelle relative all’estero. Sarà possibile inviare la candidatura e sperare di essere notati dal colosso coreano.

