Titoli di Stato e libretti postali fino a un valore di 50.000 euro vanno ancora dichiarati ai fini Isee. A precisarlo è L’inps che spiega come non sia ancora intervenuta alcuna disposizione ministeriale affinché nella Dsu siano esclusi tali valori finanziari. Un caos burocratico che sta mettendo a disagio molti utenti, dato che la legge di bilancio 2024 solleva i possessori di tali strumenti finanziari dalla dichiarazione.

In attesa che sia chiarita da parte del governo questa situazione, l’Inps continuerà a controllare lo stato patrimoniale dei soggetti nella Dsu.

Titoli di Stato, esclusi dal calcolo Isee fino a 50.000 euro

Pertanto, una esclusione da parte del contribuente della dichiarazione di possesso di titoli Btp, Bot, libretti postali o altri strumenti finanziari fino a 50.000 euro assistiti da garanzia statale comporterà l’esclusione dal beneficio del calcolo Isee ed eventuali sanzioni anche di natura penale.

Come noto l’Isee è un indicatore molto importante per ottenere prestazioni assistite dallo Stato, come le tasse universitarie, gli abbonamenti ai trasporti, l’assegno unico e di inclusione. E’ un documento entrato a far parte della vita comune di molte famiglie italiane che si trovano sempre più in difficoltà a far quadrare i conti a fine mese.

Da quest’anno, la legge di bilancio 2024, ha introdotto una fascia di esenzione per chi detiene valori mobiliari costituiti in titoli di Stato o prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Il limite è di 50.000 euro , ma manca ancora un passaggio affinché la norma sia efficace.

Per poter escludere dalla Dsu gli investimenti previsti dalla legge, sia per il rilascio che per il rinnovo Isee 2024 – spiega l’Inps – è necessario che prima venga modificato il Dpcm 159 del 2013 che aveva rivisto i criteri per l’Indicatore della situazione economica equivalente istituito 15 anni prima. E poiché molti risparmiatori hanno in portafoglio titoli di Stato o equivalenti, la modifica è di rilevante importanza.

Il peso del patrimonio sul calcolo dell’Isee

Nel 2022 – secondo le statistiche di Bankitalia – i titoli di Stato posseduti da famiglie italiane ammontavano a 212,7 miliardi di euro, il 7,7% del debito pubblico di allora.

Ricordiamo che la componente patrimoniale per l’ISee è pari al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della Dsu. Il patrimonio mobiliare è costituito più precisamente da:

conti correnti e depositi bancari

titoli di stato e obbligazioni

quote di fondi comuni di investimento

altre forme di investimento mobiliare

Il patrimonio immobiliare è costituito da:

immobili residenziali

immobili non residenziali

terreni

Nel calcolo del patrimonio patrimoniale non vengono considerati:

gli immobili utilizzati per l’attività lavorativa

gli immobili acquisiti per successione o donazione

i beni mobili utilizzati per l’attività lavorativa

i beni mobili di valore inferiore a 1.000 euro

La componente patrimoniale viene valorizzata al 20%, in quanto si ritiene che il patrimonio di un nucleo familiare sia un indicatore della sua capacità di sostenere spese di varia natura. Ad esempio, un nucleo familiare con un patrimonio immobiliare di 100.000 euro avrà una componente patrimoniale di 20.000 euro. Tale componente verrà sommata alla componente reddituale per determinare l’Isee del nucleo familiare.

Riassumendo…