Quali investimenti aiutano la pensione

Insegui la tua passione, non la tua pensione!

Così ha detto Denis Waitley, scrittore e consulente motivazionale statunitense.

Ma per in seguire una passione serve tempo e denaro. Peccato che in Italia, il tempo c’è ma il denaro scarseggia. Il tempo c’è perché c’è poco lavoro e il denaro non c’è per lo stesso motivo. E con quel che c’è, gli italiani cercano di accumulare risparmi per trovarsi qualcosa in vecchiaia. Una vecchiaia che non si prospetta tanto serena, visto le incertezze sulla pensione con un sistema che tutto fa oggi tranne che dare certezze.

Molti fanno investimenti pensione. Nel senso che mandano i propri risparmi a finire in fondi pensione complementari.

A volte bastano 50 euro al mese

A lanciarsi in investimenti pensione dovrebbe essere oggi soprattutto i giovani che riescono a trovare occupazione.

Il punto è che i giovani non pensano certamente già alla pensione ma pensano al divertimento. Spendono quello che guadagnano.

La prima auto, la prima moto, la serata in pizzeria, la vacanza con gli amici. E’ giusto. E’ l’età per farlo.

Ma sarebbe altrettanto necessario uno sguardo al lontano futuro. Per un 25 enne che inizia a mettere da parte 50 euro al mese per circa 40 anni, significherebbe ritrovarsi a 65 anni con un accumulo di capitale pari a 24.000 euro, a cui bisogna aggiungere ciò che ci matura. Laddove si aumentasse l’accumulo a 100 euro mensili, significherebbe il doppio, ossia 48.000 euro.

Non è tanto, ma nemmeno poco e vorrebbe dire rinunciare solo ad un paio di uscite ogni mese.

Investimenti pensione, a chi affidarsi

Chi fa investimenti pensione deve, tuttavia, stare ben attento a dove decide di far confluire questi investimenti.

Molte volte i giovani voglio tutto e subito e pensano ai guadagni facili. Di piattaforme online che prometto il moltiplicarsi del denaro (e che riescono anche a farlo credere) ce ne sono tante.

Spesso si rivelano delle truffe o spesso si perde tutto semplicemente perché l’investimento fatto era ad alto rischio e le cose non sono andate come dovevano.

Il consiglio, per chi intende fare investimenti pensione in fondi complementari è quello di mettersi nella mani di consulenti specializzati. Ossia una figura che permetta all’investitore di avere maggiore consapevolezza dei propri investimenti e che lo guida passo dopo passo nella costruzione del proprio salvadanaio per la vita.