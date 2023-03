Invalidi in pensione a partire da 58 anni. Due strade utili per lasciare il lavoro in anticipo

Gli invalidi civili possono andare in pensione prima. La legge riserva loro la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo, a partire da 58 anni, nel rispetto di particolari requisiti contributivi e anagrafici. Questa misura non è da confondere con l’assegno di invalidità che è cosa ben diversa dalla pensione.

L’uscita anticipata dla lavoro, per uomini e donne, è possibile accedendo ad Ape Sociale a 63 anni di età. Ma per le lavoratrici è possibile sfruttare anche l’opportunità fornita da Opzione Donna, a partire da 60 anni. In presenza di figli è previsto uno sconto fino a 58 anni.

Invalidi civili in pensione con Ape Sociale

Per accedere ad Ape Sociale è necessario aver compiuto 63 anni di età e avere almeno 30 anni di contributi versati. Per le donne con figli è previsto uno sconto di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 24 mesi di contributi.

La domanda per Ape Sociale deve essere presentata entro il 1 marzo di ciascun anno, ma si può inoltrare anche entro il 30 novembre, sempre che vi siano disponibilità finanziarie da parte dell’Inps.

La pensione, o meglio l’anticipo pensionistico, è calcolata col sistema contributivo e retributivo e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di Ape Sociale.

Oltre ai requisiti di cui sopra, i lavoratori disabili devono possedere una percentuale di invalidità riconosciuta dalla commissione sanitaria locale pari ad almeno il 74%. La menomazione deve essere riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992.

Opzione Donna

Per le lavoratrici dipendenti o autonome è possibile sfruttare anche la strada offerta da Opzione Donna. Oltre alla condizione sanitaria di cui sopra, la lavoratrice deve dimostrare di possedere almeno 35 anni di contributi e una età anagrafica non inferiore a 60 anni.

E’ previsto lo sconto di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 24 mesi. Quindi, in presenza di due figli si può andare in pensione con Opzione Donna a 58 anni.

La domanda di pensione può essere presentata in qualsiasi momento, purchè i requisiti siano centrati entro il 31 dicembre 2023. La pensione è calcolata esclusivamente col sistema contributivo e decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi se si tratta di lavoratrice dipendente. 18 mesi se trattasi di autonoma.

I requisiti anagrafici e contributivi concorrono alla cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata con Opzione Donna. Quindi sarà possibile sfruttare questa deroga anche dopo il 31 dicembre 2023. Mentre i requisiti sanitaria relativi al grado di invalidità possono essere riconosciuti anche successivamente.