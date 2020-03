Inps, Cassa Integrazione in Deroga (Covid-19), al via le domande

Al via la Cassa Integrazione in deroga prevista dal decreto Cura Italia. L’Inps, con circolare numero 47 del 28 marzo 2020, ha pubblicato e reso noto le modalità di richiesta degli ammortizzatori sociali per chi non può beneficiare della Cig ordinaria.

Il decreto Cura Italia prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale. Mentre la circolare fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter per la concessione della cassa integrazione in deroga (Cigd).

La Cassa Integrazione in deroga

La misura – specifica il messaggio Inps – è concessa in favore dei dipendenti di datori di lavoro del settore privato in forza dal 23 febbraio 2020 ed è fruibile per un massimo di 9 settimane. La Cigd è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La prestazione è concessa in alternativa alla Cig ordinaria, ma in tal senso l’Inps precisa che possono ottenere il trattamento Cigd anche quelle aziende che hanno diritto solo alla Cig straordinaria e che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”. Per le aziende con dipendenti appartenenti alle zone rosse (Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) è ammesso il cumulo con altro periodo di Cigd già autorizzato fino a 1 mese, mentre per quelle appartenenti agli 11 Comuni zona rossa di cui al DL n. 9 del 2020 è ammesso il cumulo fino a 3 mesi.

Requisiti

L’Inps informa che per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti è sufficiente presentare la domanda tramite la Regione da parte dell’azienda.

La domanda

Per i datori che invece hanno più di 5 dipendenti è necessario un accordo sindacale, anche online, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e propedeutico alla richiesta di Cigd. Per questo tipo di Cassa Integrazione non si applicano i requisiti minimi di anzianità (90 giorni di lavoro), il versamento contributivo addizionale né la riduzione in percentuale della relativa misurain caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (10 per cento nel caso di prima proroga, 30 per cento nel caso di seconda proroga e 40 per cento nel caso di proroghe successive).

La domanda di Cigd va presentata alle Regioni o Province autonome che verificheranno anche i requisiti dei beneficiari. Le Regioni, terminata la fase istruttoria, invieranno all’Inps la lista dei beneficiari, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP). Sarà quindi l’Istituto previdenziale ad erogare gli assegni senza ulteriori controlli e nel solo rispetto del budget di spesa concesso dal decreto Cura Italia che ammonta a circa 3,3 miliardi di euro. Per suo conto, il datore di lavoro dovrà inviare all’Inps i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della Cigd. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro.