Incentivi per attività al Sud Italia: ecco le regioni della ZES 2024

Il Consiglio dei Ministri, il 7 settembre 2023, ha istituito la zona “ZES unica”. Una zona economica speciale unica che sostituisce le attuali otto zone ZES del Mezzogiorno del nostro Paese.

La sostituzione, in particolare, è prevista dal Decreto Sud varato dall’esecutivo nella citata data. Un provvedimento che contiene disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del sud Italia.

Tutte le regioni individuate e ricadenti nella zona ZES unica potranno godere di una serie di agevolazioni.

Le 8 attuali zone economiche speciali

Prima del nuovo decreto SUD, in Italia erano individuate 8 ZES. La definizione di queste zone economiche speciali è sulla base della normativa europea che le individuava come “meno sviluppate” o “in transizione”. In particolate:

le regioni meno sviluppate , ossia quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea: Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania

, ossia quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea: le regioni in transizione , quelle con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea, vale a dire: Sardegna Abruzzo Molise.

, quelle con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea, vale a dire:

Secondo tale classificazione, nella ZES deve esserci compresa almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). E’ di regola composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non può comprendere zone residenziali.

Dal 2024 nasca la zona ZES unica

Il decreto SUD, raggruppa le citate regioni in una ZES unica. In dettaglio, si stabilisce che dal 1° gennaio 2024 esisterà la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”. Quest’ultima comprenderà i territori delle regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sicilia

Sardegna.

Sostituirà, quindi, le attuali otto ZES.

La cabina di regia resta presso la PCM (Presidenza Consiglio Ministri) che avrà funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica. Secondo quanto si apprende dal comunicato del Consiglio dei Ministri sul decreto SUD, nella ZES Unica, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse agevolazioni, come ad esempio:

l’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive

il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per

l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

Riassumendo…