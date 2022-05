Vediamo in quali regioni italiane non si pagherà più il bollo auto. Ed anche a quali condizioni gli automobilisti potranno essere esentati dalla tassa di possesso del veicolo a quattro ruote. Visto che, tra l’altro, questo è il momento propizio per acquistare una nuova vettura.

Prima di indicare in quali regioni non si pagherà più il bollo auto, infatti, c’è da far presente che è imminente l’avvio di una nuova campagna di incentivi statali per l’acquisto, anche con la rottamazione, di nuovi veicoli a basse emissioni. I bonus con incentivi auto e moto 2022, infatti, scaldano i motori: ecco cosa c’è da sapere e quale veicolo acquistare.

Vediamo in quali regioni non si pagherà più il bollo auto

Detto questo, per dire in quali regioni non si pagherà più il bollo auto c’è da precisare un’altra cosa. Ovverosia, che sulle esenzioni ed anche sulle riduzioni per il bollo ci sono delle differenze, anche sostanziali, da una regione all’altra.

Ma in linea di massima, allora, in quali regioni non si pagherà più il bollo auto? Di sicuro in Lombardia dove gli automobilisti godono già dell’esenzione permanente dal pagamento della tassa di possesso. Ma a patto di aver acquistato o di acquistare in futuro, con immatricolazione a partire dal 2019, una vettura alimentata a idrogeno o 100% ad alimentazione elettrica. Si tratta di un’esenzione permanente che è prevista anche in altre regioni d’Italia nell’ottica della riduzione dell’inquinamento nelle città. Basterà andare quindi a visitare il portale istituzionale della propria regione per saperne di più.

Esenzione tassa di possesso veicoli permanente pure per le persone con disabilità

Inoltre, riguardo a in quali regioni non si pagherà più il bollo auto, per la tassa di possesso entra in gioco pure la legislazione nazionale.

Con l’esenzione, grazie alla legge 104 , che è prevista per le persone con disabilità. Che sono intestatarie del mezzo di trasporto. Ma c’è l’esenzione pure perse la persona disabile è fiscalmente a carico.