Imu, Tasi e Tari: il sud Italia campione di evasione sulle imposte comunali

Per abolire la Tasi, tra le imposte più odiate dagli italiani, basterebbe trovare, si fa per dire, una copertura di 1,1 miliardi di euro.

l’impresa non è così ardua, a ragion di ciò, si pensi che, secondo fonti del governo, l’evasione delle imposte sulla casa ammonterebbe a 5,1 miliardi di euro (la cifra si riferisce all’ammontare di imposte Imu, Tari e Tasi che si stima siano state evase nell’anno 2017).

Evasioni delle imposte comunali

5,1 miliardi di imposte sulla casa evase, di cui la maggior parte da attribuire alle regioni del sud Italia. Per ogni regione del sud si stima, infatti, un’evasione superiore al 30%.

La massima evasione si registra in Sicilia (36,7%), in Campania (38,6%) e in Calabria (43,2%).

Meglio le regioni del nord, con l’Emilia Romagna, la più virtuosa, con un evasione del 17,2%.

Ravvedimento operoso per Imu, Tasi e Tari

Una possibilità per il recupero delle imposte comunali evase potrebbe arrivare da un nuovo emendamento, di recente approvato alla camera, grazie al quale verrà esteso l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso lungo” anche alle imposte sulla casa.

Se la misura dovesse essere effettivamente confermata, i contribuenti potranno versare le somme dovute in un periodo di tempo più lungo.

Il recupero dell’evasione di queste imposte potrebbe essere la nuova sfida del governo. Con tali coperture si potrebbero abbassare, in modo drastico e una volta per tutte la pressione fiscale, in particolare quelle in capo agli immobili.

