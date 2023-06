IMU 2023 in unica soluzione, si può entro il 16 giugno

L’IMU si versa in acconto e saldo e tra un calcolo e l’altro bisogna prestare attenzione alle corrette aliquote da utilizzare. L’acconto IMU 2023 scade il 16 giugno 2023 ed il saldo scade il 18 dicembre di questo stesso anno (il 16 dicembre è sabato). Esiste, tuttavia, la possibilità di pagare l’IMU 2023 in unica soluzione.

Il pagamento in questo caso è unico (quindi, si versano insieme sia l’acconto che il saldo) e la scadenza è il 16 giugno 2023. Questa possibilità, tuttavia, non è sempre ammessa. La cosa è possibile sono in un determinato caso e non sempre conviene.

Le aliquote per l’acconto e saldo

La possibilità di pagare l’IMU 2023 in unica soluzione è legata alla tempestività con cui il comune emana l’eventuale nuova delibera in cui sono stabilite le aliquote da utilizzare per il calcolo.

L’IMU, ricordiamo è un tributo di competenza comunale. Il legislatore (legge di bilancio 2020) stabilisce aliquote di calcolo base su cui poi i comuni, con apposita delibera, possono intervenire modificandole.

Regola vigente vuole che:

l’ acconto IMU 2023 si calcola applicando le aliquote del comune deliberate nel precedente anno (quindi, 2022). Se nel 2022 non sono state deliberate aliquote si va a ritroso fino all’ultima delibera;

si calcola applicando le aliquote del comune deliberate nel precedente anno (quindi, 2022). Se nel 2022 non sono state deliberate aliquote si va a ritroso fino all’ultima delibera; il saldo IMU 2023 si calcola con le nuove aliquote deliberate dal comune per l’anno in corso, a condizione che la delibera sia caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In mancanza di delibera o in mancanza di rispetto dei due termini del 14 ottobre e 28 ottobre, per il saldo si devono utilizzare le aliquote base previste dalla legge.

IMU 2023 in unica soluzione entro il 16 giugno

Alla scadenza del 16 giugno 2023, dunque, bisogna calcolare e versare l’acconto IMU 2023.

Il calcolo si fa con le aliquote 2022 o, se assenti, con quelle ultime approvate.

Potrebbe capitare che giù in sede di acconto, il comune abbia deliberato nuove aliquote 2023. In questa ipotesi, il contribuente può decidere anche di pagare l’IMU 2023 in unica soluzione, applicando già per la scadenza del 16 giugno le nuove aliquote, senza aspettare il saldo del 18 dicembre.

Bisogna però fare una considerazione. Il comune potrebbe successivamente deliberare nuove variazioni e se la delibera con le nuove variazioni sarà pubblicata entro il 28 ottobre 2023, ne consegue che per il saldo IMU 2023 bisognerà procedere nuovamente al calcolo per tener conto delle aliquote aggiornate.

