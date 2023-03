Imposte sul reddito, tutte le scadenze ufficiali 2023 (unica soluzione e rate)

Salvo proroghe future, è fissata al 30 giugno 2023 la scadenze per il versamento delle imposte sul reddito. Ci riferiamo, al saldo 2022 e primo acconto 2023 come risultanti dal Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (in scadenza il 30 novembre 2023) o Modello 730/2023 senza sostituto d’imposta (in scadenza il 2 ottobre 2023).

E’ ammesso fare il pagamento anche entro i 30 giorni successivi al 30 giugno, applicando una maggiorazione a titolo di interessi, parti allo 0,40%.

Essendo che i 30 giorni successivi cadono al 30 luglio 2023 ed essendo il 30 luglio di domenica, si può slittare al 31 luglio 2023.

L’eventuale secondo o unico acconto imposte 2023, invece, scade il 30 novembre 2023.

Il contribuente (titolare o non titolare di partita IVA) può scegliere di rateizzare il saldo e primo acconto. Il rateizzo può essere al massimo fino al mese di novembre. Non è, invece, possibile rateizzare il secondo o unico acconto.

In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

NON titolari di partita IVA, il calendario 2023 delle imposte sul reddito a rate

Laddove a rateizzare le imposte sul redditi sia un soggetto NON titolare di partita IVA, le scadenza delle rate sono diverse a seconda che si sceglie di pagare la prima rata al 30 giugno 2023 o al 31 luglio 2023 (applicando la maggiorazione dello 0,40%).

in caso di pagamento della prima rata al 30 giugno , il calendario da seguire è: 1° rata – 30 giugno 2023 (senza interessi) 2° rata – 22 agosto 2023 (interessi 0,33%) 3° rata – 31 agosto 2023 (interessi 0,66%) 4° rata – 30 settembre 2023 (interessi 0,99%) 5° rata – 31 ottobre 2023 (interessi 1,32%) 6° rata – 30 novembre 2023 (interessi 1,65%)

, il calendario da seguire è: in caso di pagamento della prima rata al 31 luglio , le date da segnare sono le seguenti (in tal caso l’importo da rateizzare deve essere dapprima maggiorato dello 0,40%): 2° rata – 31 luglio 2023 (senza interessi) 3° rata – 31 agosto 2023 (interessi 0,09%) 4° rata – 30 settembre 2023 (interessi 0,42%) 5° rata – 31 ottobre 2023 (interessi 0,75%) 6° rata – 30 novembre 2023 (interessi 1,08%).

La rateizzazione per i titolari di partita IVA

In dettaglio:

Anche laddove a rateizzare sia un soggetto titolare di partita IVA, il calendario delle rate è diverso a seconda che questi sceglie di pagare la prima rata al 30 giugno 2023 o 31 luglio 2023 (applicando la maggiorazione dello 0,40%). Quindi:

in caso di pagamento della prima rata al 30 giugno , le date da segnare sono le seguenti: 1° rata – 30 giugno 2023 (senza interessi) 2° rata – 18 luglio 2023 (interessi 0,18%) 3° rata – 22 agosto 2023 (interessi 0,51%) 4° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,84%) 5° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 1,17%) 6° rata – 16 novembre 2023 (interessi 1,50%)

, le date da segnare sono le seguenti: in caso di pagamento della prima rata al 31 luglio , le date da segnare sono le seguenti (in tal caso l’importo da rateizzare deve essere dapprima maggiorato dello 0,40%): 1° rata – 31 luglio 2023 (senza interessi) 2° rata – 22 agosto 2023 (senza interessi) 3° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,33%) 4° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 0,66%) 5° rata – 16 novembre 2023 (interessi 0,99%).

Ribadiamo che le scadenze qui esposte potrebbero subire variazioni in virtù di possibili future proroghe.