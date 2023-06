ILIA, la nuova imposta si può compensare con l’IMU?

Il 2023 si è presentato con una novità per i possessori di immobili in una regione italiana. Ha fatto il suo debutto la nuova imposta “ILIA” che colpisce gli immobili. Un’imposta che non è aggiuntiva a quelle già esistenti. E’ un tributo che si sostituisce all’IMU e che ne ha sostanzialmente la stessa disciplina.

Anche l’ILIA, dunque, colpisce il possesso di immobili. In particolare colpisce il possesso di case, terreni, ecc. che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Come per l’IMU, per possesso si intende la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc.).

Si paga anch’essa in acconto e saldo. L’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre dell’anno stesso. Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Come si paga (codici tributo)

Il versamento dell’ILIA si fa tramite il Modello F24.

5900 – abitazione principale e pertinenze

5901 – fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata

5903 – fabbricati rurali ad uso strumentale

5904 – terreni

5905 – aree fabbricabili

5906 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all’attività

5907 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica

5908 – fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D

5909 – per gli altri immobili.

La compensazione tra ILIA e IMU

I codici tributo da utilizzare sono quelli istituiti con la, dove sono riportate anche le istruzioni di compilazione. In particolare, si tratta dei seguenti codice:

Per il versamento dell’ILIA è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti d’imposta.

crediti derivanti dall’IMU

crediti derivanti da altri tributi locali

crediti derivanti da altri tributi erariali (IRPEF, IRAP, ecc.).

Secondo quanto chiarito nella FAQ dedicate all’imposta, è possibile

Il tutto nel rispetto dei principi generali vigenti in materia di compensazioni in F24 e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Riassumendo…