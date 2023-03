“Si potrebbe dire che la vacanza è una sorta di tempo del gioco: esiste solo nel momento in cui si può interrompere lo scorrere della vita lavorativa e inserire uno stop, una pausa, appunto un momento in cui si sospende ciò che si fa quotidianamente“, afferma Domenico Canciani. Ogni vacanza, effettivamente, offre la possibilità di staccare la spina dai vari problemi impegni della vita quotidiana, avendo finalmente a disposizione del tempo utile per fare ciò che più ci piace.

A prescindere che si tratti di una vacanza in montagna piuttosto che al mare, ogni vacanza è per ognuno di noi una sorta di ricompensa. Alle prese con attività lavorativa e famiglia, infatti, tutti quanti necessitiamo di trascorrere dei momenti all’insegna del relax. Non tutti, però, possono beneficiare di questi momenti. Questo perché non tutti, purtroppo, dispongono della liquidità necessaria per riuscire a pagare dei soggiorni fuori casa.

Niente, però, è perduto. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, infatti, mette ogni anno a disposizione dei bonus per permettere a molte persone di partire gratis.

Il bonus vacanze 2023 triplica: tre bandi per partire gratis con l’Inps (pochi giorni alla scadenza!)

Ecco quali sono quelli previsti nel corso del, per cui bisogna affrettarsi. Sono ancora, pochi, infatti, i giorni a disposizione per farne richiesta.

Buone notizie per chi desidera fare una bella vacanza anche nel corso del 2023. L’Inps, infatti, ha dato il via a tre bandi di concorso attraverso cui mette a disposizione dei bonus vacanze per l’anno in corso. Ovvero:

Estate INPSieme Italia 2023, rivolto ai studenti che frequentano scuole elementari, medie o secondaria di secondo grado, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023;

Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia, a cui possono accedere gli studenti che frequentano le superiori;

Corso di lingue all’estero. Si tratta, in pratica, di soggiorni studio volti al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR).

A poter presentare domanda per questi incentivi sono gli studenti figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Inclusi anche coloro che appartengono alla Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici. I soggetti interessati, però, devono affrettarsi. Il termine ultimo entro cui inviare apposita richiesta, infatti, è fissato alle ore 12 di lunedì 27 marzo 2023. È sufficiente utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie o Cns per accedere all’area riservata sul sito dell’Inps e inviare domanda per il bando di proprio interesse.