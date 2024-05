Guida 730 precompilato. Il vademecum dell’Agenzia delle entrate con le novità

Pronta la guida operativa sul 730 precompilato 2024. Infatti in data 20 maggio, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida con le novità di quest’anno. Oltre alla guida ufficiale, sul canale YouTube dell’Agenzia, è stato pubblicato un nuovo video che illustra novità e modalità per accedere alla dichiarazione ed evidenzia le date da ricordare.

Inoltre sul portale della precompilata ci sono numerose FAQ che potrebbero essere d’aiuto al contribuente che decide di occuparsi direttamente della dichiarazione, senza rivolgersi ad un CaF o ad un professionista del Fisco.

Quest’anno il 730 precompilato contiene ancora più dati rispetto al 2023.

Infatti, nella dichiarazione precompilata 2024 sono presenti (730 e/o modello Redditi):

Da qui, veniamo alla pubblicazione della nuova guida sul 730 precompilato.

Come detto in apertura, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida sul 730 precompilato.

Nella guida vengono analizzati i seguenti aspetti:

Di particolare interesse le indicazioni sui rimborsi 730, sempre se non c’è un diniego.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:

A prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.