Gratuito patrocinio 2023, cambia ancora il limite di reddito per avere l’avvocato gratis

A distanza di poco più di due mesi dall’aggiornamento del limite di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio (avvocato gratis) si è reso necessario un nuovo intervento di adeguamento. Ciò in quanto, il primo aggiornamento faceva riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020.

Un nuovo decreto emanato dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia ora lo aggiorna, invece, all’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022, che risulta pari al 9,4%.

Ma andiamo con ordine.

Cos’è il gratuito patrocinio

In Italia, il legislatore garantisce il gratuito patrocinio a chi si trova in situazione di difficoltà economica e che, quindi, non può permettersi di affrontare spese legali e processuali (parcella avvocato, contributo unificato per il ricorso, ecc.).

L’avvocato gratis, in sostanza, spetta a chi non supera un certo limite di reddito stabilito con apposito decreto del Ministero della Giustizio.

Il requisito reddituale per avere l’avvocato gratis

Un limite di reddito che è soggetto ad aggiornamento biennale sulla base dell’indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie.

Prima del 2023, l’ultimo aggiornamento risale al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, con cui fi stabilito il limite di reddito ad euro 11.746,68 euro.

A quello pubblicato nel 2021, ha fatto seguito il nuovo limite di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio fissato decreto 3 febbraio 2023 del Ministero della Giustizia a 11.734,93 euro.

Lo stesso Ministero della Giustizia, con apposito comunicato stampa del 14 maggio 2023, ha anticipato l’imminente pubblicazione di un nuovo decreto 10 maggio 2023 che modificherà il citato importo a 12.838,01 euro.

Dove fare domanda

Per completezza informativa, ricordiamo che, la verifica del rispetto del requisito reddituale deve farsi prendendo a riferimento il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione personale presentata.

In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito di riferimento deve essere la somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia. In tal caso a, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno di essi (art. 92 Testo unico spese di giustizia).

Per la domanda di ammissione ci si rivolge alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (se trattasi di vertenza di tipo civile) all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (se trattasi di vertenza di tipo penale).

Gratuito patrocinio, il nuovo requisito reddituale per l’avvocato gratis

Il Ministero della Giustizia, pertanto, con il nuovo aggiornamento stabilisce un limite di reddito più alto e che, rispetto, a quello fissato prima, aprirà le porte al gratuito patrocinio per una più ampia platea di cittadini.

Un limite che passa, infatti, da 11.734,93 euro (decreto 3 febbraio 2023) a 12.838,01 euro (decreto 10 maggio 2023). Questo nuovo importo, fa sapere lo stesso ministero, sarà operativo con la pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto.

Il nuovo aggiornamento tiene conto dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 pari al 9,4%. Quello stabilito con il decreto 3 febbraio 2023, invece, teneva conto del biennio 1° luglio 2018 – 30 giugno 2022.