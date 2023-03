“È la febbre della gioventù che mantiene il resto del mondo alla temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il resto del mondo batte i denti“, affermava Georges Bernanos. I giovani, d’altronde, sono il cuore pulsante dell’economia di ogni Paese. Rappresentano, infatti, il presente e il futuro di ogni società.

Soltanto la voglia di fare dei giovani permette a una nazione di andare avanti e progredire. Al contrario, se restano inermi si rischia di vivere una fase di stallo che può portare con sé delle spiacevoli conseguenze. Basti pensare al fatto che proprio i giovani pagano le pensioni degli anziani. Ma non solo, con il loro lavoro preparano anche le basi per garantire un futuro più roseo a chi verrà dopo di loro.

Per fare in modo che tutto ciò si tramuti in realtà, però, è dapprima necessario garantire ai giovani di oggi i giusti strumenti per poter farsi largo nel mondo del lavoro.

Giovani under 36: quali agevolazioni nel 2023?

E non solo. A tal fine giungono in aiuto diversemesse in campo dal governo. Ecco di quali si tratta.

Anche nel corso del 2023 saranno tante e diverse le agevolazioni messe in campo volte a garantire un valido supporto alle persone che hanno meno di 36 anni. Tra le soluzioni disponibili si annoverano le seguenti: