Forfettario, come pagare l’imposta sostitutiva (unica soluzione o rate)

Al massimo entro il 31 luglio 2023, al netto di proroghe, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio dovranno andare alla cassa per pagare il saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’imposta dovuta per il reddito dell’attività esercitata.

Un’imposta che non è IRPEF, non è addizionale e non è IRAP. Queste due categorie di partite IVA, infatti, pagano un’imposta sostitutiva delle menzionate.

Come per l’IRPEF, anche tale imposta è pagata in saldo e acconto. Le scadenze sono le stesse. Quindi:

entro il 30 giugno 2023 , si paga il saldo 2022 e primo acconto 2023

, si paga il saldo 2022 e primo acconto 2023 entro il 30 novembre 2023, si paga il secondo o unico acconto 2023.

Il saldo 2022 e primo acconto 2023, si possono pagare anche entro i 30 giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,40%. Questo significa poter pagare entro il 30 luglio 2023, che essendo domenica slitta al 31 luglio 2023.

Come si paga

Il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è da farsi con Modello F24 (telematico).

Il modello deve presentarsi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate se ci sono crediti compensati. Se, invece, non ci sono compensazioni è possibile anche l’home/internet banking.

I codici tributo da utilizzare per pagare l’imposta sostitutiva dei forfettari sono:

1790 – primo acconto

– primo acconto 1792 – saldo

– saldo 1791 – secondo o unico acconto.

Per pagare, invece, l’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime di vantaggio:

1793 – primo acconto

– primo acconto 1795 – saldo

saldo 1794 – secondo o unico acconto.

Imposta sostitutiva nel forfettario, il calendario delle rate

Come l’IRPEF, anche il saldo e primo acconto imposta sostitutiva dei forfettari e di vantaggio, si possono rateizzare al massimo fino a novembre. Non si può, invece, rateizzare il secondo o unico acconto.

Si considerai anche che il piano di rateizzo non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.

Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto e versare in un’unica soluzione il saldo 2022, o viceversa.

Per chi decide di iniziare a rateizzare dal 31 luglio 2023, invece che dal 30 giugno, è necessario preventivamente applicare la maggiorazione dello 0,40%. Sugli importi rateizzati sono, comunque, dovuti gli interessi.

Ecco il calendario di pagamento in ipotesi di rateizzazione:

in caso di pagamento della prima rata al 30 giugno 2023 , le date da segnare sono le seguenti: 1° rata – 30 giugno 2023 (senza interessi) 2° rata – 18 luglio 2023 (interessi 0,18%) 3° rata – 22 agosto 2023 (interessi 0,51%) 4° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,84%) 5° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 1,17%) 6° rata – 16 novembre 2023 (interessi 1,50%)

, le date da segnare sono le seguenti: in caso di pagamento della prima rata al 31 luglio 2023 , le date da segnare sono le seguenti (in tal caso, come detto, l’importo da rateizzare deve essere dapprima maggiorato dello 0,40%): 1° rata – 31 luglio 2023 (senza interessi) 2° rata – 22 agosto 2023 (senza interessi) 3° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,33%) 4° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 0,66%) 5° rata – 16 novembre 2023 (interessi 0,99%).

, le date da segnare sono le seguenti (in tal caso, come detto, l’importo da rateizzare deve essere dapprima maggiorato dello 0,40%):

Si tenga presente che se il legislatore dovesse prorogare la data del 30 giugno o quella del 31 luglio, si modificherà anche il suddetto piano di rateizzo.

