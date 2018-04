Festa della Liberazione 2018 scuole: ci sarà il maxi ponte oppure no?

Il 25 aprile 2018 sarà super ponte per le scuole? Quanti giorni di festa ci saranno? Dopo le vacanze di Natale e Pasqua, che hanno regalato agli studenti qualche giorno di pausa, ora tocca al 25 aprile, festa della liberazione, donare agli studenti qualche altra ora di libertà, soprattutto perché subito dopo ci sarà anche il 1 maggio.

Ponte 25 aprile scuola, ci sarà o no?

La Festa della Liberazione 2018 cadrà di mercoledì, quindi, per quanto riguarda le scuole, non ci sarà il mega ponte che invece dovrebbe sicuramente essere approvato per il 1 maggio che capitando di martedì permetterà agli studenti di saltare la giornata del 30 aprile, ossia lunedì, e rimanere a casa. Non per tutti però sarà così. Molte scuole non chiuderanno e non faranno il ponte il giovedì 26 e il venerdì 27 e neppure il 23 e 24 aprile ma la regione Liguria sembra essere tra le fortunate che ha annunciato la chiusura delle scuole il 23 e 24 aprile. Gli studenti liguri, dunque, torneranno sui banchi giovedì 26. Se per la festa della liberazione, a quanto pare, molte scuole hanno rinunciato al maxi ponte così non è per il 1 maggio, che come accennato poc’anzi capita di martedì e quindi molte scuole permetteranno agli studenti di tornare sui banchi direttamente il 2 maggio e di restare in vacanza lunedì 30 aprile. Secondo quanto comunica scuolazoo.com le regioni che hanno confermato il ponte del 1 maggio sono:

Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Trentino Alto Adige

Basilicata

Calabria

Puglia

Molise

Abruzzo

Campania

Umbria

Il Ponte del 1 maggio ci sarà

Dunque, mentre per la Festa della Liberazione poche scuole faranno il maxi ponte, per quanto riguarda il 1 maggio saranno molti gli istituti chiusi nelle varie regioni italiane. A questi bisogna aggiungere le feste a livello regionale. Il 28 aprile resteranno chiuse quelle sarde, in Sicilia, in vista della festa dell’autonomia siciliana, resteranno chiuse le scuole il 15 maggio mentre il 21 maggio resteranno chiuse quelle della Provincia di Bolzano.

Andando oltre, il prossimo 2 giugno si celebrerà la festa della Repubblica ma capitando di sabato non è previsto nessun ponte. Un altro super ponte però potrebbe esserci il 1 novembre 2018 che cadendo di giovedì permetterebbe agli studenti di saltare il venerdì e tornare a scuola direttamente lunedì 5 novembre. Nessun ponte neppure per l’Immacolata 2018 che cade di sabato.

