Ferrovie dello Stato assunzioni 2019: maxi reclutamento per 4mila posti di lavoro

Nuove assunzioni con Ferrovie dello Stato grazie ad un imponente maxi campagna di reclutamento che coinvolgerà capistazione, macchinisti e capitreno ma anchesecurity e addetti alla manutenzione. Come annunciato dall’ad Gianfranco Battisti, per le Ferrovie dello Stato sarà l’anno del ricambio generazionale. Il 2019 per il gruppo Fs non sarà soltanto quello delle maxi assunzioni ma anche di un piano industriale che prevede l’arrivo di nuovi convogli regionali Rock e Pop.

4mila posti di lavoro con Ferrovie dello Stato

Oltre alle assunzioni di macchinisti, capitreno e altre figure, si prevedono circa 450 assunzioni da parte di Anas, autisti di autobus e ferrovieri per treni merci. Chiare le parole dell’ad Gianfranco Battisti intervenuto durante la cerimonia della Giornata del cantoniere: “Abbiamo piani ambiziosi per il futuro dell’azienda e dei nostri dipendenti con oltre 4mila assunzioni, di cui 450 per Anas, tutte da mercato. Assunzioni che interesseranno tutti i settori operativi e strategici dell’azienda. Oltre a tutte le assunzioni per potenziare l’assistenza e la security per le persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi e quelle per nuovi autisti e nei settori della logistica e delle merci”. Si parla di 2mila figure da assumere come addetti all’assistenza ai viaggiatori e security, macchinisti, capotreno, capostazione e altri mille per la manutenzione dei treni e dell’infrastruttura, altre 600 persone saranno assunte da Mercitalia e altre 250 da Busitalia, che si occupa di trasporto su gomma. In quest’ultimo caso la ricerca è rivolta ad autisti di bus. Nello specifico la ricerca sarà rivolta a giovani neolaureati e professionisti con esperienza.

Come candidarsi

Per candidarsi alle nuove posizioni di Ferrovie dello Stato ci si può collegare alla pagina lavora con noi dove saranno pubblicate tutte le ricerche in corso. Per candidarsi con Anas invece è possibile collegarsi alla pagina seguente. In ogni caso maggiori dettagli sulle assunzioni saranno fornite prossimamente, si consiglia quindi di rimanere aggiornati tramite la pagina ufficiale di FS nella sezione ricerche in corso.

Anche Trenord cerca 200 Capitreno e Macchinisti

Nel frattempo anche Trenord ha pubblicato delle nuove offerte lavoro. Sono state aperte le ricerche per 200 Capitreno e Macchinisti in Lombardia. La ricerca è rivolta a diplomati, disponibili a lavorare su turnazioni e nelle festività con conoscenza dell’inglese, ottima gestione dello stress e capacità di relazionarsi con il pubblico. I candidati interessati possono collegarsi alla pagina carriere e selezioni per inviare la propria candidatura. Una volta inviata la domanda i candidati dovranno affrontare una prova scritta preselettiva con test a risposta multipla e in seguito dei colloqui.

Leggi anche: Assunzioni Emirates per assistenti di volo 2019: nuove selezioni in Italia, date e come partecipare

Condividi su