Anche oggi, 19 ottobre 2023, sono 15 i codici vincenti della lotteria scontrini. Da poco si è tenuto il turno infrasettimanale del giovedì a cui hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 9 ottobre 2023 a domenica 15 ottobre 2023.

Chi ha vinto riceverà comunicazione via PEC o per raccomandata ed avrà 90 giorni di tempo da quel momento per reclamare il premio. Altrimenti è perso.

Intanto, è possibile visionare già i codici vincenti e verificare, quindi, se si è tra i fortunati.

Un biglietto per ogni euro

Come strutturato adesso, il gioco prevede estrazioni settimanali, mensili ed annuali.

Per partecipare serve il codice lotteria (da mostrare al venditore al momento dell’acquisto) e pagare con strumento elettronico.

A ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1000 biglietti per ciascun scontrino.

Il primo sorteggio è stato fatto l’11 marzo 2021 e vi parteciparono gli scontrini del mese di febbraio dello stesso anno. Ogni secondo giovedì del mese l’appuntamento si ripete per gli scontrini del mese prima. A ciascuna tornata vincono 10 acquirenti e 10 venditori. A chi ha comprato vanno 100.000 euro mentre a chi ha venduto finiscono 20.000 euro.

Il 10 giugno 2021 hanno preso il via anche le estrazioni settimanali. Vi partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima e si tengono ciascun giovedì. Ad ogni turno vincono 15 acquirenti (nelle cui tasche finiscono 25.000 euro) e 15 venditori (ad ognuno vanno 5.000 euro).

Ci sono poi i sorteggi annuali che si fanno nelle date decise di volta in volta dall’Agenzia Dogane. Vi partecipano gli scontrini dell’anno prima e vincono 1 acquirente (5.000.000 di euro) e 1 venditore (1.000.000 di euro).

I 15 codici vincenti della lotteria scontrini (19 ottobre 2023)

Lo stesso scontrino una volta estratto è vincente sia per chi ha comprato che per chi ha venduto. Inoltre, una volta estratto lo stesso scontrino non partecipa ai futuri sorteggi. Questi i 15 codici vincenti del turno di oggi, 19 ottobre 2023, pubblicati anche sul sito istituzionale lotteria scontrini:

1018-0152 3BSDP001979 03110027

1246-0048 53MN2021754

1786-0271 96SRT000483 17310004

0723-0001 53SNS305503 11730032

1667-0457 3BIWB002926

1771-0061 88S25000932 03410004

1671-0003 96SRT000932 00150120

1711-0029 99SEA001602 B2640036

1782-0095 96SRT000364 37460004

0244-0281 99IEC015898

1417-0024 3BIWB000914

2234-0129 53SNS300108 03030002

1472-0005 3BIWB004842

1770-0122 99SEA001832 00680001

1612-0217 53SNS302490 62200007.

Presto a questa formula del gioco si affiancherà (e non sostituirà) la lotteria scontrini istantanea.