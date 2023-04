Estrazione lotteria scontrini 20 aprile 2023, biglietti vincenti

Resi noti i 15 codici dei biglietti vincenti dell’estrazione lotteria scontrini 20 aprile 2023. Vittoriosi sono acquirenti e venditori. Lo stesso scontrino è vincente per entrambi.

La vincita è comunicata tramite PEC o raccomandata e si hanno 90 giorni di tempo per riscuoterla, altrimenti è persa. Basta seguire le indicazioni presenti nella comunicazione stessa. Ad ogni modo la notizia dell’arrivo della dea bendata è data anche nell’area riservata del sito istituzionale del gioco.

Ognuno dei 15 acquirenti fortunati vince un premio da 25.000 euro. Mentre ciascuno dei 15 venditori un premio da 5.000 euro. All’estrazione di oggi, hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 10 aprile a domenica 16 aprile.

Le estrazioni si fanno ogni giovedì

Il gioco a premi legato agli scontrini elettronici ricordiamo, ha preso il via il giorno 11 marzo 2021. Prevede estrazioni mensili, settimanali ed annuali.

Il primo sorteggio è stato proprio quello dell’11 marzo 2021 a cui presero parte gli scontrini del mese prima.

Da quel giovedì, successivamente ogni secondo giovedì del mese si fa una riffa a cui partecipano gli scontrini del mese precedente. Ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno).

Alle estrazioni mensili, a partire dal 10 giugno 2021 si sono aggiunte anche quelle settimanali. Si fanno ogni giovedì è vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ogni volta in palio ci sono 15 premi da 25.000 euro per chi ha comprato e 15 premi da 5.000 euro per chi ha venduto.

Previsti anche sorteggi annuali, anche se non ancora è stato fatto il primo a cui dovrebbero prendere parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. In palio un maxi premio da 5.000.000 di euro per l’acquirente e 1.000.000 di euro per il venditore.

Lotteria scontrini 20 aprile 2023, ecco i 15 vincenti

Ben presto a questa formula con estrazioni periodiche si affiancherà la nuova lotteria scontrini istantanea. Intanto questi i 15 biglietti vincenti dell’estrazione lotteria scontrini 20 aprile 2023:

1727-0013 99MEX021556

0879-0119 99MEX096201

1930-0022 53SNS303278 00210003

1366-0074 3BSDP001131 03000009

1493-0009 96SRT000927 00020117

1537-0166 99SEA002478 00080013

2926-0058 53SNS301745 00210005

1444-0140 53SNS303282 10500017

1622-0003 53SNS301936 00250011

1682-0040 53SNS300198 00300036

1221-0015 96MKR012769

1017-0051 53SNS300920 11480038

1508-0242 53MN2016191

1421-0039 53SNS302606 00060052

1615-0024 99SEA002468 00590006.

Sul sito istituzionale è disponibile il calendario di tutti i sorteggi (anche passati) e l’elenco dei biglietti vincenti di tutti i turni. Prossimo appuntamento al 27 aprile 2023.