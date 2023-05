Estrazione lotteria scontrini, i 15 biglietti vincenti del 4 maggio 2023

Si continua a vincere con la lotteria scontrini. Con l’estrazione di oggi, 4 maggio 2023, vincono 15 fortunati acquirenti ed altrettanti venditori. Lo scontrino, infatti, una volta estratto è vincente per entrambi e non parteciperà ai futuri sorteggi.

Al turno odierno hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 24 aprile 2023 a domenica 30 aprile 2023.

Chi sa di partecipare al gioco, meglio che controlli la sua PEC. È qui che si riceve la comunicazione della vincita ed è nella comunicazione che sono indicate le istruzioni per riscuote il premio. Un premio che deve essere riscosso entro 90 giorni altrimenti è perso. La notizia può arrivare anche per raccomandata e la si trova altresì nell’area riservata del sito istituzionale lotteria scontrini.

Ogni acquirente estratto oggi ha vinto 25.000 euro, ed ogni venditore ha vinto 5.000 euro.

Quanto si vince ad ogni estrazione

Attualmente la lotteria scontrini prevede estrazioni periodiche. Si tratta di estrazioni settimanali, mensili ed annuali. Ben presto si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea. Intanto oggi per partecipare al gioco occorre disporre del codice lotteria.

Un codice che deve essere mostrato a venditore al momento dell’acquisto.

I sorteggi mensili sono iniziati il giorno 11 marzo 2021 e vi hanno partecipato gli scontrini di febbraio dello stesso anno. Si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini del mese prima. In palio ad ogni turno ci sono 10 premi per altrettanti acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 premi per altrettanti venditori (20.000 euro ciascuno).

Il giorno 10 giugno 2021 sono iniziate anche le estrazioni settimanali. Si tengono ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini trasmessi al sistema dal lunedì a domenica della settimana precedente. In palio ogni sorteggio ci sono 15 premi da 25.000 euro ciascuno per altrettanti acquirenti e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per altrettanti venditori.

In ritardo il primo sorteggio annuale a cui parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. La data deve ancora essere definita. In palio un premio da 5.000.000 di euro per chi ha comprato e un premio da 1.000.000 di euro per chi ha venduto.

Lotteria scontrini, i codici vincenti del 4 maggio 2023

Come anticipato in premessa al turno di oggi, 4 maggio 2023, hanno partecipato gli scontrini trasmessi dal lunedì a domenica della scorsa settimana. Questi i 15 codici vincenti per acquirenti e venditori:

1684-0115 53SNS300823 10450006

0928-0225 53SNS302972 01350006

1566-0002 99MEX011163

1730-0089 53SNS300920 11480030

1560-0030 3BSDP000392 05320018

1412-0155 88I24006887

1435-0128 3BIWB006527

1645-0153 88S25000756 00610004

1426-0091 2CITP002752

1655-0156 53SNS300673 00460016

2120-0015 99SEA001595 B1490033

2199-0073 53SNS303006 00130056

1769-0005 99SEA002486 00800026

1591-0029 96SRT000395 18420002

1556-0027 53MN2015798.

Sul sito istituzionale lotteria scontrini è disponibile il calendario completo di tutti i sorteggi. Prossimo appuntamento a giovedì 11 maggio 2023, quando ci sarà sia il turno infrasettimanale sia quello mensile.