Una delle imposte più odiate dagli italiani è senza dubbio l’IMU. Parliamo dell’Imposta Municipale Unica che grava sulle case di proprietà. Naturalmente, non su tutte le case e non per tutti i contribuenti. Essendo una imposta comunale, cioè dovuta a un ente locale, le condizioni possono variare da città a città, da paese a paese, e anche le esenzioni possono essere diverse. Tuttavia, è anche vero che si tratta di un’imposta il cui meccanismo è deciso in maniera centrale dallo Stato.

Alcune normative che si applicano all’imposta sono sempre state suscettibili di diverse interpretazioni. A volte, giudici chiamati a dirimere contenziosi, ricorsi e cause tra cittadini e comuni hanno prodotto sentenze non sempre coincidenti tra loro. Però, su una materia, che è quella dell’esenzione IMU per coniugi con residenza diversa, sembra che ormai tutto sia più chiaro.

“Sono una contribuente che vorrebbe alcuni chiarimenti sull’IMU. Io e mio marito siamo sposati da vent’anni. Viviamo a Roma, a casa mia, una casa che avevo già prima del matrimonio e quindi intestata solo a me. Per questioni di lavoro, da dicembre mio marito sarà trasferito dal suo datore di lavoro vicino Frosinone. Proprio a Frosinone, mio marito ha una casa a lui intestata ed ereditata dai suoi genitori. Dal momento che dovrà lavorare lì, si trasferirà a vivere dal lunedì al sabato in quella casa, tornando da me solo nel fine settimana. Se sposta la residenza a Frosinone, è vero che possiamo godere dell’agevolazione sull’IMU? Mi spiego meglio: esiste l’esenzione IMU per coniugi con residenza diversa?”

Esenzione IMU per coniugi con residenza diversa: ecco come funziona e cosa dicono alcune sentenze

Quando si parla di IMU e, soprattutto, di esenzione IMU, la prima cosa che va chiarita è la definizione di prima casa o di abitazione principale.

Spesso è su questa definizione che si inseriscono dubbi, perplessità e interpretazioni errate. In linea di massima, ai fini IMU, la prima casa, che naturalmente è esente da imposta salvo per le case censite al Catasto Fabbricati nelle categorie A1, A8 e A9, cioè case di lusso o di interesse culturale, artistico o storico, ha una definizione ben precisa.

L’articolo numero 1, comma 761 della legge 160 del 2019, infatti, considera prima casa e abitazione principale quella dove il proprietario, oltre ad avere la residenza, ha anche la dimora abituale. Questo significa che deve essere la casa dove l’interessato, oltre ad avere la residenza come da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), cioè burocratica, ha anche la dimora fisica. Solo così può godere dell’esenzione IMU.

Ecco alcuni chiarimenti in materia e alcuni casi particolari

Ai fini dell’esonero dal versamento dell’IMU su una casa, il proprietario deve considerare alcuni aspetti. Chi ha una sola casa a lui intestata ma vive altrove per vari motivi non può godere dell’agevolazione. Partendo dai dati della nostra lettrice, se per esempio lei segue il marito nel suo trasferimento nel luogo di lavoro, anche se vanno a vivere in affitto, la loro casa principale passerebbe da esente a soggetta a IMU. Questo perché, anche se c’è solo una casa intestata a quel nucleo familiare, verrebbe meno il principio della dimora effettiva.

Tuttavia, il caso della lettrice è diverso. Parliamo di due coniugi che hanno due case intestate ciascuna a uno di loro e che vivono con residenze separate in comuni differenti. In questo caso, molti si chiedono se sia possibile godere dell’esonero su entrambe le case, poiché di fatto diventerebbero entrambe prime case. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 209 del 2022, tutto appare più chiaro. I giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionale un passaggio importante dell’articolo 1, comma 761 della legge 160 del 2019.

Secondo i giudici costituzionalisti, la norma che imponeva per l’esenzione IMU che tutto il nucleo familiare del proprietario fosse residente in una casa è incostituzionale. Tradotto in termini pratici, per l’esenzione IMU basta che il solo possessore sia residente e con dimora abituale in un immobile. Questa interpretazione rende quindi ammissibile l’esenzione IMU anche nel caso di coniugi con residenza e dimora abituale diverse.

Esenzione IMU: requisiti formali e sostanziali

Partendo dai due fattori fondamentali, cioè quello burocratico e formale della residenza e quello materiale e sostanziale della dimora abituale, ecco quindi chiariti i dubbi interpretativi. Nel 2021, con il DL numero 146, ci fu un altro intervento normativo importante. Si stabilì che un nucleo familiare, quando è proprietario di due immobili, deve sceglierne uno dove stabilire residenza e dimora abituale. Su questo ci sarà l’esenzione IMU, mentre sull’altro l’IMU andrà versata. Una norma che diverse sentenze di altri tribunali hanno contraddetto.

Nel caso della nostra lettrice, se il marito, per questioni lavorative, sposta la residenza in un altro comune dove è titolare del diritto di proprietà di una casa, può essere esonerato dal versamento dell’IMU anche su questa casa. Tuttavia, l’esonero non scatta in automatico, ma deve essere il contribuente a presentare la richiesta al comune. Se questa non viene accettata, ovvero se l’esonero non è applicato, ricorrere a un giudice è una via ammissibile.

Fermo restando che, oltre alla questione burocratica della residenza, gli interessati dovrebbero produrre prove della effettiva dimora, come bollette delle utenze domestiche e relativi consumi, per dimostrare che oltre alla residenza anagrafica c’è anche la dimora.