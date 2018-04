Esenzione bollo auto rottamata: novità 2018, ecco per chi

Chi decide di rottamare la vecchia macchina inquinante godrà dell’esenzione sul bollo auto per tre anni. Una novità che però non riguarda tutti. Si tratta infatti di un’esenzione riservata agli automobilisti della Lombardia che acquistano, rottamando la vecchia, una macchina con motore meno inquinante.

La Lega concede l’esenzione bollo auto in Lombardia

La novità è una delle prime misure messe in atto dall’amministrazione regionale leghista con a capo Fontana. Come ha illustrato più nello specifico l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, l’esenzione sul bollo auto sarà riconosciuta per tre anni a chi acquista nel corso del 2018 un veicolo Euro 5 o Euro 6 di cilindrata non superiore ai 2000 cc e al contempo, entro la fine dello stesso anno, rottama la vecchia auto Euro 0 e Euro 1, oppure alimentata a gasolio ed appartenente alle categorie comprese tra Euro 0 ed Euro 4. E’ ammessa la possibilità di non pagare il bollo per il primo triennio anche se la macchina rottamata appartiene ad un familiare appartenente allo stesso nucleo o ancora nel caso di locazione finanziaria. Come facilmente intuibile, la strategia fiscale serve a ridurre l’inquinamento in città. E in effetti questa misura si inserisce in un piano di interventi sul bollo auto in Lombardia di più ampio respiro. La giunta Fontana ha confermato lo sconto del 10%, introdotto dal precedente governatore Maroni, riconosciuto a chi accetta di pagare l’imposta automobilistica con RID bancario.

Per ora quindi ribadiamo che entrambe le misure sono di portata regionale ma non è escluso che altre amministrazioni non seguano l’esempio della Lombardia.

