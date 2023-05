“Se non avete mai sentito una lucidatrice, un aspirapolvere, un battitappeto, una lavapiatti e una lavabiancheria tutti contemporaneamente in azione, non sapete che cos’è l’inferno“, affermava Antonio Amurri. Tanti sono i dispositivi presenti nelle nostre abitazioni che aiutano a rendere agevoli diverse operazioni della vita quotidiana. A partire dai vestiti, passando per il pavimento, fino ad arrivare al cibo, in effetti, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta.

Non sempre, però, è possibile beneficiare degli innumerevoli vantaggi offerti da tali apparecchi. Questo per via dei costi che spesso si rivelano essere particolarmente elevati. In tale ambito, pertanto, possono rivelarsi di aiuto eventuali sconti, come quelli erogati a favore dei titolari di Legge 104. Ecco in cosa consistono.

Detrazione Irpef del 19% e Iva al 4%: agevolazioni fiscali per i disabili

I titolari di Legge 104 e i familiari che hanno fiscalmente a carico una persona disabile hanno diritto a diverse agevolazioni. Tra queste si annovera, ad esempio, la possibilità di avere l’auto quasi gratis.

Se tutto questo non bastasse, i soggetti in questione possono acquistare protesi, ausili, dispositivi e apparecchiature elettroniche a prezzi ridotti.

Come si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si ha diritto ad una detrazione Irpef del 19% e all’Iva al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici. I soggetti interessati devono acquistare un prodotto in base alle esigenze connesse alla tipologia di disabilità e presentare al venditore la documentazione che attesti di possedere i requisiti per ottenere tale sconto. Entrando nei dettagli bisogna presentare l’autorizzazione di un medico specialista dell’ASL di appartenenza.

Quest’ultima deve indicare esplicitamente il collegamento funzionale tra la menomazione e il bene che si vuole acquistare.

Elettrodomestici con 104: ci rientra anche il forno?

Ma non solo, bisogna presentare un certificato, rilasciato sempre dall’ASL competente, che attesti l’invalidità. La ricevuta o fattura ricevuta una volta ultimato l’acquisto deve essere conservata in modo tale da poter beneficiare della detrazione del 19% in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Stabilire a priori quali elettrodomestici possano essere acquistati con gli sconti garantiti dalla Legge 104 non è possibile. Non è disponibile, infatti, un elenco con i dispositivi ammessi a tali agevolazioni. Vengono fornite, solamente, delle indicazioni generali. In particolare, stando a quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile acquistare diversi strumenti elettronici a prezzi scontati se quest’ultimi risultano funzionali al miglioramento della qualità della vita della persona disabile.

Ovvero se volti ad assistere la riabilitazione, facilitare la comunicazione, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione. Entrando nei dettagli, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 422 del 2019, rientra in tale categoria:

“l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche. Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap”.

Nel caso in cui il forno venga certificato come prodotto utile al controllo dell’ambiente, pertanto, è possibile beneficiare delle agevolazioni Legge 104.