Molte persone ci stanno scrivendo per avere chiarimenti e aggiornamenti sulle tempistiche dei rimborsi 730. Quando arrivano i soldi?

“Quando riceverò i conguagli in busta paga? Posso chiedere di avere un anticipo prima dell’estate?”

Scadenza dichiarazione dei redditi

A fare la differenza è la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il conguaglio infatti segue un ordine cronologico in base a quando sono state presentate le domande. Chi prima ha fatto la dichiarazione avrà la priorità nei pagamenti. Il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi è il 30 settembre (cadendo quest’anno di sabato la scadenza slitta al lunedì 2 ottobre). La regola generale vuole che i rimborsi in busta paga arrivino con lo stipendio successivo al mese di presentazione del modello. Quindi non oltre novembre (anche se importi alti possono essere dilazionati in più anni).

Calendario

Prima di tutto ricordiamo il calendario generale:

per il modello 730 presentato entro il 31 maggio, il rimborso è effettuato nel mese di giugno;

nel caso di modello 730 presentato entro il 30 giugno, il rimborso è pagato nel mese di luglio;

se il modello 730 è presentato entro il 31 luglio, il rimborso è accreditato nel mese di agosto;

se il modello 730 è presentato ad agosto, il rimborso è effettuato nel mese di settembre;

se il modello 730 è presentato last minute entro il 2 ottobre, il rimborso si effettua nel mese nel mese di ottobre.

Ovviamente i rimborsi 730 spettano anche ai pensionati. In questo caso la regola vuole che il pagamento sia fatto direttamente dall’Inps nella seconda mensilità conseguente alla data di consegna della domanda. Ad esempio, se il 730 si presenta entro il 31 maggio, il rimborso è pagato a luglio.

In mancanza del sostituto d’imposta paga direttamente l’Inps ma è importante fornire l’IBAN all’Agenzia delle Entrate e bisogna tenere in conto che in questo caso i tempi si allungano.

E’ possibile chiedere un anticipo sui rimborsi 730?

Possibili attese anche di 4-6 mesi.

Non sono previsti acconti per anticipare i tempi. Tuttavia per accelerare la pratica, la soluzione sarebbe accettare il 730 Precompilato. In questo caso infatti l’Agenzia può usare i dati già inseriti e inoltre il contribuente evita controlli documentali delle spese. Di conseguenza anche i rimborsi arrivano prima.