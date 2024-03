Esistono paradisi sul mare in cui la vita costa ancora poco e si possono bastare mille euro di pensione! Ne abbiamo trovati 5 a poche ore di volo dall’Italia: i paradisi low cost per i pensionati che sono disposti a trasferirsi all’estero senza però andare troppo lontano e stravolgere le proprie abitudini.

Trasferirsi per la pensione: 5 destinazioni low cost più vicine di quanto pensi

I pensionati che si trasferiscono all’estero guardano soprattutto a due aspetti:

costo della vita bassa clima mite (meglio se sul mare)

E molti pur di centrare entrambi gli obiettivi cambiano drasticamente vita trasferendosi in pensione in sud America, Africa etc.

La storia di Antonio è quella di tanti pensionati

Ma c’è anche chi vuole mantenere contatti affettivi o culturali con l’Italia. Con questa ricerca delle 5 mete low cost a poche ore di volo dall’Italia e in cui è possibile (ancora) vivere con mille euro di pensione, abbiamo risposto al nostro lettore vicino alla pensione e pieno di dubbi sul da farsi.

“Mi chiamo Antonio, vivo a Bologna ma sono originario di Napoli. Da ragazzo mi sono trasferito qui per lavoro e ci sono rimasto. L’anno prossimo andrò in pensione ma, facendo i calcoli sull’importo che mi spetterà quando smetterò di lavorare, lo scenario non è dei più rosei. Tornare a Napoli potrebbe essere un’alternativa perché comunque rispetto a Bologna è meno cara ma lì non ho più nessuno quindi a questo punto valuterei mete più a misura di anziano, tranquille etc. Certo l’idea di tornare a vivere sul mare mi piace. Però non andrei mai troppo lontano perché qui a Bologna ho un figlio e due nipotini e poi mi piace andare a teatro, cinema etc. L’aspetto culturale per me è irrinunciabile. E poi penso anche alla salute: alla mia età, da solo, non me la sento di trasferimi per la pensione in Sud America, Africa e altri Paesi extra europei.

Cosa mi consigliate voi che siete esperti dell’argomento?”.

Mare e prezzi bassi: qui bastano mille euro al mese per vivere

Ecco cinque mete sul mare low cost senza allontanarsi troppo dall’Italia e con un budget di mille euro al mese.

Vivere a Malta, sembra di essere in Italia

Anche se è famosa più come meta di vacanze o week end per i turisti giovani, Malta è un’opzione interessante per chi pensa di trasferirsi all’estero in pensione. Fuori dalla capitale il costo della vita è basso. Il clima è mite tutto l’anno, ci sono collegamenti aerei low cost e tutti parlano italiano.

Per quanto riguarda le agevolazioni sulle pensioni a Malta, il governo ha previsto un programma per tutti gli over 65 che trasferiscono sull’isola la residenza e che permette di godere di una tassazione scontata al 15%.

Albania: nuovo paradiso per i pensionati

Non solo agevolazioni fiscali che le hanno fatto meritare l’appellativo di Lisbona dell’Est: chi si trasferisce per la pensione in Albania può contare su diversi vantaggi.

Questo paese, noto per la sua straordinaria bellezza naturale, offre costi di vita inferiori rispetto a molti altri paesi europei. Ciò permette ai pensionati di godere di uno standard di vita elevato con una spesa mensile ridotta. Le città albanesi sono ricche di storia e cultura.

L’ospitalità albanese è leggendaria e ciò rende l’adattamento alla nuova vita più semplice e piacevole.

L’Albania vanta coste incantevoli lungo il Mar Adriatico e il Mar Ionio, con spiagge sabbiose, acque cristalline e paesaggi mozzafiato.

Per quanto riguarda la sanità, il Paese sta lavorando per migliorare i propri servizi, con investimenti continui nel settore sanitario. Sebbene possa non essere ancora al livello di altri paesi europei, le cose sono in netto miglioramento soprattutto nelle grandi città.

In sintesi, trasferirsi in Albania per la pensione offre una combinazione unica di vantaggi finanziari, standard di vita a costi contenuti, una ricca offerta culturale e storica.

Vivere di pensione in Spagna: Alicante destinazione a sorpresa

La scelta di trasferirsi per la pensione in Spagna è molto gettonata. Oggi però all’interno della penisola iberica proponiamo una meta meno battuta dal turismo di breve e lungo termine e, proprio per questo, low cost. Stiamo parlando di Alicante.

Alicante si rivela una destinazione ideale per chi cerca una qualità di vita elevata, soprattutto per gli anziani. Questa città spagnola è celebrata per il suo clima eccezionale tutto l’anno. Tale condizione climatica favorisce le attività all’aperto, rendendo Alicante un luogo perfetto per mantenere uno stile di vita attivo.

Inoltre, Alicante vanta una posizione invidiabile, essendo circondata dai paesini più incantevoli della costa spagnola. Località come Javea, Denia, punto di partenza per raggiungere Ibiza, Gandia, Calpe, Altea, Benidorm e Torrevieja.

La città è anche un fulcro di vivace vita sociale. La sua dimensione contenuta facilita l’incontro e la socializzazione con nuove persone, rendendo semplice stringere amicizie, indipendentemente dall’età o dal fatto di trasferirsi da soli. Alicante promuove attivamente un ambiente accogliente e inclusivo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze degli anziani e delle persone con limitazioni motorie nella progettazione urbana di Alicante. La città si caratterizza per l’assenza di barriere architettoniche, permettendo spostamenti agevoli a piedi o mediante i ben organizzati mezzi di trasporto.

Perché molti scelgono le Canarie per la pensione

Restando in Spagna proponiamo un classico: le Canarie. Non ci soffermeremo molto su questa destinazione rimandando all’approfondimento sulla pensione e il costo della vita a Tenerife. Qui ribadiamo solo che non ci sono accordi fiscali sulle pensioni particolarmente convenienti. Diciamo che non è quello che era il Portogallo. Però, fuori dalle zone più turistiche, i prezzi si sono mantenuti bassi.

Scopri la Portogallo dell’Est per la pensione

Ci arrivano compagnie low cost e il clima è mite anche in inverno. Sempre più pensionati scelgono Tenerife ma anche Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria.

Chiudiamo questa panoramica con una chicca. Hai mai pensato di trasferirti in Bulgaria?

Pensione in Bulgaria: un inaspettato mare cristallino tutto l’anno

Anche la Bulgaria è una meta perfetta per i pensionati che cercano mare, prezzi bassi e clima mite a poche ore di volo dall’Italia. Il Paese conta 400 km di costa. Inoltre l’acqua è sempre calda, anche in autunno difficilmente supera i 20 gradi.

I pensionati che si trasferiscono in Bulgaria e vi stabiliscono la propria residenza non sono tenuti a versare l’IRPEF in Italia. Inoltre, in Bulgaria, la tassazione sui trattamenti pensionistici per chi trasferisce lì la propria residenza è nulla, rendendo il Paese una scelta attrattiva per molti.

Le convenzioni internazionali mirano a evitare la doppia imposizione fiscale, consentendo a chi si trasferisce all’estero di non pagare tasse sulla pensione nel loro paese d’origine.