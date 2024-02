Turno doppio oggi, 8 febbraio 2024, per la lotteria scontrini. Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. Doppio turno in quanto, si è tenuto contemporaneamente:

il sorteggio infrasettimanale, a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 29 gennaio 2024 a domenica 4 febbraio 2024

il sorteggio mensile, a cui hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, nel mese di gennaio 2024.

Gli scontrini partecipanti sono quelli NON risultati già vincitori nei turni precedenti.

Un biglietto per ogni euro speso

Ciò, in quanto vale la regola secondo cui lo scontrino una volta estratto (e, quindi, vincente) è fuori dai giochi.

La lotteria scontrini (iniziata l’11 marzo 2021) prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali. Quelle mensili, si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi partecipano gli scontrini del mese prima.

I sorteggi infrasettimanali si fanno ogni giovedì, con rifermento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Le estrazioni annuali, si fanno nella data di volta in volta stabilita dall’Agenzia Dogane è vi prendono parte gli scontrini dell’anno prima.

Per partecipare al gioco serve mostrare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria. Bisogna anche pagare la spesa con carta elettronica. Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. I fortunati estratti sono avvisati con PEC o raccomandata. Dalla notifica questi hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso.

Si attende ancora che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, che affiancherà quella attuale.

Lotteria scontrini, i 25 codici vincenti dell’8 febbraio 2024

Il gioco attuale prevede premi sia per chi compra che per chi vende. Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti. A seguire i codici vincenti dell’estrazione di oggi 8 febbraio 2024.

Codici vincenti estrazione mensile 8 febbraio 2024

I codici estratti per il sorteggio mensile, sono 10.

1091-0115 53SNS305532 00160059

1623-0028 3BSDP001091 03910021

0841-0092 99IEC007375

1430-0062 99SEA004529 00400028

1616-0100 96MKR013539

1574-0004 99MEY018943

1040-0138 88S25001166 00080011

1703-0092 88I24004526

1704-0047 99SEA004342 00050001

0517-0035 99IEB045778.

Codici vincenti estrazione settimanale 8 febbraio 2024

Ognuno dei 10 acquirenti fortunati vince un premio da 100.000 euro e ognuno dei 10 venditore incassa un premio da 20.000 euro. Questi i 10 vincenti di oggi 8 febbraio 2024:

I codici estratti per il sorteggio settimanale, invece, sono 15. Ciascuno dei 15 acquirenti estratti mette in cassa 25.000 euro e ognuno dei 15 venditore riceve 5.000 ero. Questi i 15 vincenti dell’8 febbraio 2024:

1662-0126 99SEA003421 04800003

1669-0078 99MEX042706

1889-0104 99SEA002166 00580005

1019-0014 3BSDP800047 03430021

1816-0081 53SNS302880 20120030

0247-0048 96MKR029074

1897-0288 96SRT000119 18090003

1629-0244 99SEA003941 32920002

1954-0266 53SNS300325 00250022

2001-0109 53SNS300921 10470004

1886-0297 53SNS302415 00190008

1465-0017 99MEY040243

1831-0150 96MKR001940

1723-0016 53SNS302513 30840008

0120-0007 99IEC020274.

Prossimo appuntamento a calendario lotteria scontrini il 15 febbraio 2024.