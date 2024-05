Ancora pochi giorni sono disponibili per richiedere un Bonus significativo di 1.500 euro. Le domande per ottenere questo sostegno finanziario, destinato a coprire le spese per le sessioni di psicoterapia, scadono infatti il 31 maggio. La misura in questione è il noto “Bonus Psicologo”, che consente di rimborsare tutto o gran parte dei costi sostenuti per i servizi di questi specialisti.

“Buongiorno, sono in cura da uno psicologo da febbraio e avrei bisogno di informazioni sul Bonus Psicologo 2024. Credo sia necessario fare domanda, ma al momento non so come procedere.

Domande entro il 31 maggio per il Bonus da 1.500 euro per le sedute dallo psicologo

Potreste spiegarmi come funziona e illustrarmi la procedura?”

Durante gli anni della pandemia, ansia, depressione, stress e altre patologie hanno richiesto l’intervento di specialisti, diventando un fenomeno diffuso tra molti italiani, alle prese con le difficoltà di gestire limitazioni, lockdown e la paura del virus letale. Il trend, tuttavia, è ancora in aumento, dato che sono sempre più numerosi coloro che necessitano di terapie psicologiche, ovviamente a pagamento.

Per venire incontro a queste esigenze, è stato introdotto il Bonus Psicologo, disponibile in tutte le Regioni italiane, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano. Questo contributo deve essere richiesto dagli interessati per recuperare parte delle spese sostenute presso specialisti privati, regolarmente iscritti negli albi degli psicoterapeuti e degli psicologi.

Come presentare domanda per il Bonus Psicologo 2024, occhio alla scadenza

È possibile richiedere il Bonus per le sedute di psicoterapia, che può arrivare fino a 1.500 euro per ogni componente del nucleo familiare che necessita di queste cure. L’importo del Bonus è calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente. Le domande sono state aperte il 13 marzo e si chiuderanno il 31 maggio. Rimangono quindi solo poche settimane per fare richiesta. Le domande devono essere presentate telematicamente sul sito dell’INPS.

Per presentare la domanda, è necessario possedere le credenziali per accedere ai servizi telematici dell’Istituto.

La procedura prevede l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Possono presentare domanda coloro che possiedono un ISEE non superiore a 50.000 euro, valido per il 2024, e che hanno presentato la DSU prima della scadenza delle domande, basata sui patrimoni e redditi del 2022.

Il Bonus può essere richiesto sia per le proprie sedute di psicoterapia sia per quelle di un altro individuo, ad esempio in qualità di genitore, genitore affidatario, tutore legale, amministratore di sostegno o curatore. Una volta ricevuta la domanda, l’INPS stilerà una graduatoria degli aventi diritto, distinti per Regione o Provincia Autonoma.

Importi, cifre e cosa cambia in base al proprio ISEE

L’importo del Bonus può raggiungere fino a 1.500 euro, a seconda delle sedute effettivamente svolte, con un rimborso di 50 euro per ogni seduta. Il valore del Bonus varia in base all’ISEE: per un ISEE fino a 15.000 euro, è possibile ottenere l’importo massimo. Con un ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, il Bonus scende a 1.000 euro. Per ISEE più alti, fino al limite massimo di 50.000 euro, l’importo disponibile scende ulteriormente a 500 euro.