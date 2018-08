Domanda Resto al Sud in attesa di risposta: come controllare tramite cellulare l’avanzamento della pratica

Continuiamo a ricevere richieste da parte di lettori che hanno fatto domanda per il bonus resto al sud e sono in attesa di risposta, motivo per cui abbiamo deciso di riprendere l’argomento soffermandoci sulla novità dell’app per il controllo dell’andamento del riconoscimento dell’incentivo.

Bonus Resto al Sud, a cosa serve l’app: costruire il progetto e controllare la domanda

L’incentivo messo a disposizione da Invitalia è sicuramente un aiuto economico importante per i giovani under 36 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale in Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’app scaricabile da Google Play e App Store da un lato è un aiuto tecnologico per costruire il progetto dall’altro un canale per controllare lo stato di avanzamento della domanda per il bonus resto al sud.

E’ un passo avanti importante dal punto di vista della semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione perché per la prima volta un’azienda pubblica (Invitalia in questo caso) si dotano di uno strumento digitale per le comunicazioni dirette.

Grazie all’app Resto al Sud si può seguire in tempo reale la valutazione del progetto: ogni volta che questa prosegue ad uno step successivo verso l’approvazione, o più in generale all’esito, arriva una notifica sullo smartphone dell’utente. Il calendario integrato consente di salvare scadenze e appuntamenti.

