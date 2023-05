Dichiarazione precompilata anche per i forfettari. La novità negli obiettivi di politica economica 2023-2025

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà estesa anche alle partite iva, imprenditori e lavoratori autonomi. La novità è messa nero su bianco nel documento ufficiale del Ministero dell’economia e delle Finanze relativo agli obiettivi di politica fiscale 2023-2025.

Predisporre la dichiarazione precompilata anche per le partite iva, compreso chi è in regime forfettario, sarà possibile grazie ai dati che l’Agenzia delle entrate può ricavare dalle fatture elettroniche e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La semplificazione del sistema tributario e il miglioramento dei rapporti tra contribuente e Amministrazione fiscale, passa anche dalla dichiarazione precompilata (inclusa la precompilata IVA già operativa), la quale consentirà un significativo risparmio in termini di costi amministrativi e di adempimento riducendo anche la possibilità di errori da parte dei contribuenti.

Tra gli obiettivi di politica fiscale si punta a facilitare la richiesta e l’erogazione dei servizi nei confronti dei contribuenti, potenziando il sistema di relazione a distanza.

Così da migliorare l’accessibilità ai servizi e semplificare la procedure per la loro richiesta.

Obiettivi da raggiungere anche attraverso (Fonte documento ufficiale MEF):

Dai suddetti obiettivi di politica economica, viene fuori che la dichiarazione precompilata verrà estesa anche ai titolari di partita iva, compreso chi è in regime forfettario.

L’Agenzia delle entrate utilizzerà i dati che sono rilevabili:

Inoltre, nel documento in esame si legge che:

l’utilizzo della dichiarazione precompilata dovrà diventare nei prossimi anni il metodo ordinario per la dichiarazione dei redditi, sia per lavoratori dipendenti e i pensionati sia per imprese e professionisti. Per questi ultimi, in particolare, proseguendo le attività poste in essere con riferimento all’elaborazione dei registri IVA e delle comunicazioni LIPE precompilati, è stata resa disponibile la dichiarazione IVA precompilata, già da febbraio 2023, per circa 2,4 milioni di soggetti passivi IVA.