In quest’ultimo caso, infatti, le scadenze vengono fornite e devono essere rispettate. Pena, il rischio di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Ne è un chiaro esempio la dichiarazione dei redditi, con molti contribuenti che dovranno presentare il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche nel corso dell’anno 2023. Ecco le date da segnare sul calendario.

Dichiarazione dei redditi 2023: tutte le date da ricordare

Come ogni anno, i sostituti di imposta provvedono a partire dal 16 marzo a consegnare la Certificazione Unica. Quest’ultima deve essere poi utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima, vediamo di seguito quali sono le date da rispettare nel corso del 2023 per quanto concerne la presentazione del modello 730 e Redditi PF.

30 aprile 2023. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, a partire da tale data, i modelli precompilati. Quest'ultimi, come intuibile dal nome, presentano già dei dati, come ad esempio quelli dei redditi e le spese fiscalmente rilevanti. In questa prima fase sarà possibile solamente visionare i dati presenti, senza apportare alcuna modifica.

31 maggio 2023. È possibile iniziare a modificare il modello 730 precompilato, nel caso in cui manchino dei dati oppure siano presenti degli errori. Ovviamente, sempre a partire da questa data è possibile inviare la propria dichiarazione dei redditi.

30 settembre 2023. È il termine ultimo entro cui inviare il modello 730. Dato che il 30 settembre case di sabato, in realtà quest'anno la scadenza è fissata al prossimo 2 ottobre 2023.

25 ottobre 2023. Entro tale data è possibile inviare il modello 730 integrativo, in modo tale da rimediare a possibili omissioni o dimenticanze. In quest'ultimo caso, a differenza del precompilato, bisogna necessariamente rivolgersi a un professionista abilitato o Caf.

30 novembre 2023. È il termine ultimo entro cui poter presentare il modello Redditi Persone Fisiche e segna la fine della stagione della dichiarazione dei redditi dell'anno in corso. Sempre entro tale data, infatti, si deve provvedere a versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con modello Redditi o 730 senza sostituto di imposta.

A partire da aprile fino ad arrivare a novembre, sono queste le scadenze fiscale da segnare sul calendario per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.