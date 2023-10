A Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) scaduto, l’Agenzia Entrate pubblica la guida aggiornata delle spese sanitarie detraibili e di quelle deducibili.

Il 730 andava presentato il 2 ottobre 2023. La guida è stata, invece, pubblicata il 6 ottobre. Resta, comunque, utile in vista della scadenza del 30 novembre per il Modello Redditi. Il documento è suddiviso in 6 capitoli, ossia:

Introduzione

Aspetti generali

Spese sanitarie detraibili

Spese per familiari con patologie esenti

Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità

Per saperne di più.

Resta la franchigia di 129,11 euro

La guida, dunque, è incentrata sulle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta 2022 e fronte delle quali, il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19%.

C’è la franchigia di 129,11 euro.

Questo significa che, come sempre stato, la detrazione si applica solo sulla parte di spesa che supera questo importo.

Esempio Nel 2022 sono state sostenute spese sanitarie per euro 500. La detrazione del 19% si applica sulla differenza tra 500 euro e 129,11 euro. Ossia su 370,89 euro.

Nella guida, per ogni spesa detraibile o deducibile sono indicate la tipologia ammessa, i limiti massimi previsti e la documentazione necessaria.

Spese sanitarie detraibili, serve la tracciabilità

Nella guida, l’Agenzia Entrate ci tiene in particolar modo a ricordare che a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per le quali è prevista la detrazione del 19% (quindi, anche le spese sanitare), è necessario che il pagamento risulti da strumento tracciabile.

Pertanto, non sono detraibili le spese sanitarie che risultano pagate in contanti ma solo quelle pagate con:

bonifico

assegno

carta di credito

carta di debito

ecc.

Restano detraibili, anche se pagate in contanti le seguenti spese:

gli acquisti di medicinali (anche omeopatici)

l’acquisto di dispositivi medici

le prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).

L’Agenzia ricorda anche che gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati (e annualmente aggiornati) sui siti delle Regioni convenzionate con il SSN (servizio sanitario nazionale).

Riassumendo…