Detrazione spese mediche nel 730 precompilato. Se la farmacia sbaglia, detrazione in bilico

Nella dichiarazione precompilata sono indicate anche le spese mediche che gli operatori sanitari trasmettono al SistemaTessera Sanitaria, S.T.S, che a sua volta li mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate per far si che quest’ultima possa inserirli in dichiarazione.

Detto ciò, potrebbe accadere che alcune spese siano indicate solo nel prospetto informativo che accompagna la dichiarazione 730, da qui la detrazione delle spese mediche potrebbe essere in bilico. Ipotizziamo la situazione in cui la farmacia abbia comunicato al S.T.S., una spesa sostenuta dal contribuente X, senza però indicare se il pagamento sia avvenuto in contanti o tramite strumenti tracciabili.

In questo caso, segnalato da un nostro lettore, la spesa viene inserita solo nel prospetto informativo ma non nel 730 precompilato.

L’errore commesso dalla farmacia preclude la detrazione delle spese mediche oggetto di comunicazione incompleta?

730 precompilato. Le principali spese precaricate dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata le seguenti spese:

quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per

assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

contributi previdenziali e assistenziali;

contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o

familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

spese sanitarie e relativi rimbors i;

i; spese veterinarie;

spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione

specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

contributi versati alle forme di previdenza complementare;spese funebri;

spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di

interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

ecc.

Detrazione spese mediche nel 730 precompilato. Se la farmacia sbaglia, detrazione in bilico

Riprendendo quanto detto in premessa, gli operatori sanitari, tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, comunicano anche la modalità (tracciata o non tracciata) con cui è avvenuto il pagamento della spesa sanitaria da parte del contribuente.

Pertanto, nella dichiarazione precompilata, confluiranno solo le spese sostenute con strumenti tracciabili e quindi detraibili, con l’eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle sostenute a fronte di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Infatti, le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (oltre che quelle sostenute a fronte di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale) possono essere scaricate anche se pagate in contanti.

Per le altre spese sanitarie, i pagamenti devono essere tracciabili ossia effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante.

A ogni modo, se le spese sanitarie non sono riportate nella dichiarazione precompilata, il contribuente, se ritiene di rispettare tutti i requisiti soggettivi e documentali richiesti dalla legge, può inserirli in dichiarazione. Questo però potrebbe esporlo ai controlli del Fisco.

