Tanti sono i contribuenti che decidono di incaricare una persona di fiducia attraverso la delega per i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Come canta Adriano Celentano con il brano L’emozione non ha voce: “Poi vivremo come sai solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà”.

La sincerità e la fiducia sono alla base di ogni rapporto sano e duraturo. Se mancano questi due elementi è pressoché impossibile che una relazione possa andare avanti.

Questo non riguarda solamente i rapporti con amici e parenti, ma anche con colleghi di lavoro e addirittura la burocrazia.

Delega Agenzia delle Entrate: come incaricare la persona di fiducia

Riuscire a destreggiarsi tra i vari cavilli fiscali e normativi, in effetti, si rivela essere per molti una vera impresa. In particolare molti anziani e coloro poco avvezzi all’utilizzo degli strumenti informatici potrebbero riscontrare un bel po’ di

Nell’ottica di semplificare la vita dei contribuenti l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a digitalizzare molti dei suoi servizi. In questo modo possiamo ad esempio compilare la dichiarazione dei redditi o pagare tasse e contributi comodamente da casa. Basta avere a propria disposizione un computer e connettersi ad internet, infatti, per accedere all’ampio mondo del Fisco italiano.

Non tutti, però, riescono a sfruttare appieno tale opportunità e per questo motivo decidono di affidarsi a degli esperti del settore come ad esempio un Caf. In alternativa possono decidere di incaricare una persona di fiducia attraverso la delega per i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Ma come fare? Ebbene il soggetto interessato può presentare apposita istanza attraverso:

la funzione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate ;

; tramite Pec alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In quest’ultimi caso se l’invio del modulo avviene tramite la PEC della persona di fiducia è necessario barrare la relativa opzione nel modulo per la richiesta, che deve essere appositamente sottoscritto con firma autografa o digitale dell’interessato;

In quest’ultimi caso se l’invio del modulo avviene tramite la PEC della persona di fiducia è necessario barrare la relativa opzione nel modulo per la richiesta, che deve essere appositamente sottoscritto con firma autografa o digitale dell’interessato; recandosi presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, avendo l’accortezza di presentare il modello firmato in originale e mostrare un proprio documento di riconoscimento;

avendo l’accortezza di presentare il modello firmato in originale e mostrare un proprio documento di riconoscimento; attraverso il servizio online di videochiamata a cui è possibile accedere seguendo le indicazioni fornite nella sezione “Prenota un appuntamento” sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’abilitazione delle persone di fiducia se l’interessato è impossibilitato a causa di patologie

In alternativa alle modalità poc’anzi indicate, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, se il soggetto interessato non può recarsi presso un ufficio territoriale dell’ente poiché impossibilitato a causa di patologie:

“il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato”.

L’esito della richiesta viene comunicato in tempo reale se la presentazione dell’istanza avvien tramite il servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta viene fornita entro trenta giorni in tutti gli altri casi. Ogni persona, ricordiamo, può indicare un solo rappresentante.

Quest’ultimo può essere designato come persona di fiducia al massimo da tre persone. Una volta ottenuta l’abilitazione, le persone di fiducia devono accedere all’area riservata con le proprie credenziali, cliccare sull’opzione “Cambia Utenza”, inserire il codice fiscale del soggetto che rappresentano e iniziare ad agire per conto di quest’ultimo.