Il decreto flussi 2024 prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di mettere in regola (assumendoli) un totale complessivo di 151.000 lavoratori stranieri in ingresso, di cui 89.050 tra lavoratori e lavoratrici subordinati stagionali e 61.950 tra lavoratori e lavoratrici NON stagionali.

Il piano di emersione, fa seguito a quello già attuato per il 2023 (per 136.000 unità lavorative) e precede quello del decreto flussi 2025 (per 165.000 unità). La possibilità di emersione è per lavoratori e lavoratrici provenienti da diversi paesi del mondo.

I click day 2024

Per il decreto flussi 2024 furono inizialmente annunciati tre click day, dopo quelli di dicembre riservati al decreto flussi 2023.

5 febbraio 2024 (ore 9:00) per lavoro subordinato NON stagionale;

7 febbraio 2024 (ore 9:00) per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria

12 febbraio 2024 (ore 9:00) per lavoro stagionale.

In dettaglio per il nulla osta richiedibile nel 2024, le tre date annunciate furono:

A seguire, il Ministero dell’Interno, con un’anticipazione, annuncia lo slittamento marzo dei suddetti tre click day decreto flussi 2024. Le nuove date (da ufficializzare) saranno 18 marzo, 21 marzo e 25 marzo. Ricordiamo che la procedura richiede di compilare e inviare la domanda sull’apposita piattaforma dedicata alla sanatoria stranieri.

Decreto flussi 2024, i click day si spostano a marzo

In merito alla ripartizione delle unità lavorative rientranti nel decreto flussi 2024, come anticipato saranno 89.050 lavoratori subordinati stagionali e 61.950 lavoratori NON stagionali, per un totale di 151.000. Dei 61.950 NON stagionali, 700 sono lavoratori autonomi. Le qualifiche interessate sono:

autotrasporto merci per conto terzi

settore dell’edilizia

turistico-alberghiero

settore della meccanica

telecomunicazioni

alimentare

settore della cantieristica navale

del trasporto passeggeri con autobus

della pesca

degli acconciatori

degli elettricisti

degli idraulici.

Per i NON stagionali deve, altresì, trattarsi di lavoratori che provengono da Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l’Italia. Si tratta delle seguenti nazioni (in orine alfabetico)

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Rep. Di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Se, invece, la richiesta di emersione riguarda badanti, non ci sono restrizioni in merito al paese di provenienza.

Riassumendo