Decreto carburanti: tutte le accise sospese dal governo per un mese

Prezzo della benzina giù di 25 centesimi, ma solo per un mese. Come da attese, il governo ha emanato un decreto da 4,4 miliardi di euro che taglia il prezzo di benzina e diesel intervenendo sulle accise.

In buona sostanza per automobilisti e autotrasportatori il costo del carburante da autotrazione scende sotto i 2 euro al litro per effetto della sospensione dell’applicazione delle accise. Ma cosa sono esattamente?

Cosa sono le accise e quanto pesano sul costo della benzina

Le accise sono delle tasse in misura fissa che lo Stato applica sul prezzo degli idrocarburi. In particolare sui carburanti per autotrazione. Valgono la bellezza di 24 miliardi di euro all’anno, quanto una manovra finanziaria.

Introdotte sin dall’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, le accise hanno finanziato improvvise emergenze naturali ed eventi militari. Ve ne sono ben 19 e vanno dal finanziamento alla Guerra d’Etiopia del 1935-36 ai terremoti del 2016 in Abruzzo.

Ma quanto pesano le accise sul costo finale della benzina? Ebbene, sommandole tutte, si arriva a circa il 35-45%, ma molto dipende dal costo della materia prima, dal trasporto, dalla raffinazione. Essendo l’accisa una imposta di fabbricazione in misura fissa, il calcolo percentuale è sempre approssimativo.

Da notare che l’Italia non è l’unico Paese che applica le accise sui carburanti e non è nemmeno il più vessante. Gran Bretagna e Olanda fanno pagare di più. In classifica, ci collochiamo al settimo posto in Europa per il caro benzina.

Tutte le imposte di fabbricazione sui carburanti

Come detto, le accise su benzina e diesel sono ben 19 la cui somma ammonta a 0,41 euro per ogni litro. Oggi sono riunite in una unica tassa ma volendo spulciare la lista delle imposte applicate negli anni è lunga: