Da quota 100 a esodato: si rischia di restare senza pensione se non viene rinnovata?

Chi aderisce alla quota 100 rischia di restare senza pensione?

Salvini e Di Maio si sforzano di sminuire la crisi interna ma appare abbastanza lecito pensare che questo compromesso al governo avrà ancora vita breve.

Molti lavoratori che, avendone a breve i requisiti (62 anni di età e 38 di contributi versati) stanno valutando l’uscita quota 100 si chiedono se per il futuro, in caso di cambio al governo, si rischia di restare senza lavoro e senza pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Da (quasi) pensionato quota 100 ad esodato per due anni e 10 mesi: è un rischio concreto o solo allarmismo comprensibile ma infondato?

Chiariamo, in primis, per quanto possa sembrare banale e scontato, che chi è andato in pensione con la quota 100 ha ottenuto un diritto alla pensione. Non ci sono ribaltamenti politici che possano compromettere un diritto già acquisito. Che cosa succede invece per chi ha fatto domanda e sta aspettando l’uscita dopo la finestra temporale? Rischia di diventare un esodato senza stipendio e senza pensione?