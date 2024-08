Via libera al cumulo dei periodi assicurativi maturati alle dipendenze di organizzazioni internazionali con quelli maturati presso le gestioni previdenziali italiane anche ai fini della pensione anticipata.

La conferma arriva direttamente dall’INPS che con la circolare n° 87/2024 si è soffermata sul cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali alla luce delle modifiche apportate dal DL 69/2023.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Istituto di previdenza.

La chance di cumulo pensione per chi ha lavorato all’estero

La chance di cumulo dei contributi per chi ha lavorato alle dipendenze di organizzazioni internazionali è prevista per legge (art.18 L.115/2015).

In particolare è possibile cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle

Dunque è ammesso il cumulo dei contributi ai fini della pensione.

Nello specifico, possono sfruttare tale chance, se hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali:

i cittadini dell’Unione europea ,

, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E . e

. e i beneficiari di protezione internazionale.

Il cumulo riguarda i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali e quelli riconducibili alle seguenti gestioni previdenziali ossia gestioni INPS e casse professionali:

fondo pensioni lavoratori dipendenti ;

; gestioni speciali dei lavoratori autonomi ;

; gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;

regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (casse professionali).

Prima delle modifiche apportate dal DL 69/2023, il cumulo era ammesso ai fini della pensione vecchiaia, invalidità e superstiti. E’ richiesto che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia sia almeno di 52 settimane.

I periodi da cumulare non si devono sovrapporre.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ha modificato il citato articolo 18 della legge n. 115/2015, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata.

Cumulo pensione anche con l’uscita anticipata (anche per chi non ha contributi INPS)

Grazie al DL 69/2023, la possibilità di cumulo viene ammessa ora anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata. Oltre che per le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata “ordinaria” sono i seguenti:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Questi sono i potenziali beneficiari della pensione anticipata.

Con la circolare n°87/2024 cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, l’INPS ha fornito informazioni più specifiche in merito.

La facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

Nei fatti la norma va in aiuto di chi con la sola contribuzione domestica non riuscirebbe ad andare in pensione.

La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 71/2017).

In tal caso il cumulo sarebbe privo di utilità.

Decorrenza della pensione

Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che: “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo”.

Il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Conseguentemente, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023.

Casi di esclusione dal cumulo pensione

La facoltà di cumulo rimane preclusa per chi si trova nelle seguenti condizioni (vedi circolare INPS n° 71/2017)

maturazione del diritto alla pensione con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni in cui il contribuente è iscritto in Italia;

con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni in cui il contribuente è iscritto in Italia; alla data della domanda di cumulo, titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali sopra citate.

Non impedisce, invece, l’esercizio del cumulo l’aver maturato presso gli organismi internazionali un autonomo diritto a pensione.

