Crisi d’impresa e revisori: solo una Srl su 4 è in regola

Il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza), ha modificato l’articolo 2477 del Codice civile, abbassando le soglie previste per le Srl di dotarsi di un revisore legale.

Ad essere obbligate alla predisposizione di un organo di controllo vi sono anche le Società a Responsabilità Limitata non soltanto di grandi dimensioni.

Il problema è che accettare un incarico da revisore da una piccola società, oggi, non conviene. I compensi sono troppo bassi a fronte di enormi responsabilità.

Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, ha dichiarato, in una recente intervista: «Non è possibile godere di una copertura assicurativa e i compensi sono esigui rispetto alle responsabilità in capo al professionista. Da un nostro studio è emerso che circa il 40% delle imprese avrà almeno un requisito non a norma rispetto a quanto previsto dalla riforma, quindi il commercialista appena insediato si ritroverebbe subito a dover attivare la procedura di allerta».

Revisori: sono pochissime le Srl in regola

Sono solo una piccola percentuale le srl che, ad oggi, sono in regola con la nuova normativa sulla “Crisi d’impresa”.

Secondo quanto è emerso da uno studio pubblicato su “Italiaogg.it”, soltanto una Srl su quattro si è dotata di un revisore, organo necessario alla rilevazione tempestiva della crisi entro il termine del 16 dicembre.

In base alle nuove disposizioni, sarebbero circa 67 mila le srl obbligate a dotarsi di questo organo di controllo, ma, di queste, soltanto il 27,6% è in regola.

Tra le regioni più virtuose l’Emilia Romagna con il 34,8% e il Friuli con il 34,7%, maglia nera per Campania e Puglia, rispettivamente con il 16,4% e il 14,6%.

