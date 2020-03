Coronavirus, quarantena: per chi viola le regole c’è l’arresto di tre mesi

Sanzioni pesanti per chi viola le disposizioni previste per la quarantena. Il decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l’individuazione delle zone con restrizioni di spostamenti non lascia dubbi sul fatto che tutti devono attenersi alle regole per arginare la diffusione dell’epidemia.

Per i residenti vige l’obbligo di non lasciare la Lombardia e altre 14 province a rischio (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia). Controlli sugli spostamenti sono già stati disposti a campione nelle principali vie di comunicazione, stazioni, aeroporti e caselli autostradali.

Le sanzioni per chi viola la quarantena

Per chi viola tali regole di contenimento, previste fino al 3 aprile 2020, è previsto l’arresto fino a 3 mesi e un’ammenda di 206 euro, come prevede l’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) e salvo che il fatto commesso costituisca più grave reato. A prevederlo è l’art. 4, comma 2, del DPCM numero 8 del 3 marzo 2020 per il contenimento del Covid-19. Eccezioni sono consentite per chi deve recarsi fuori dai territori individuati per comprovati motivi di lavoro o di salute. Lo spostamento è consentito anche per chi deve rientrare presso il proprio domicilio e per situazioni di necessità indifferibili. Il rispetto dei divieti sarà assicurato dai prefetti delle province interessate che daranno disposizioni alle forze dell’ordine per effettuare i controlli sul territorio, nonché ai vigili del fuoco e alle forze armate qualora necessario.

Spostamenti

Nessun obbligo di comunicare all’Asl o al proprio medico curante se si viene dalla Lombardia o da una delle 14 province coinvolte dal contagio: l’obbligo esiste solo per chi arrivi in Italia dall’estero, essendo passato da una zona indicata dall’Oms come a rischio epidemiologico.

Nessuna quarantena per i lavoratori

È quanto emerge dal testo del DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale. “Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa”. Non è chiaro al momento, malgrado le norme siano già in vigore e gli spostamenti non motivati debbano essere già essere vietati e monitorati, cosa si intenda per ciascuna di queste “motivazioni autorizzanti” (a parte l’ultima, sul rientro a casa) avanzabili al momento del controllo. E non sono chiare le modalità con le quali si potranno far valere tali motivazioni. Su tali aspetti sono indispensabili e si attendono, dunque, ulteriori indicazioni.

No quarantena da coronavirus a chi si sposta per lavoro. L’ordinanza di protezione civile chiarisce che chi deve spostarsi per esigenze di lavoro, come gli autotrasportatori o il personale ferroviario, può farlo e non è perciò sottoposto a misure di quarantena. Lo chiariscono fonti di governo spiegando che la disposizione integra le ordinanze di varie regioni in particolare del Sud, specificando in maniera univoca per tutte che non si possono porre in quarantena coloro che per ragioni di lavoro debbano entrare o uscire dalle zone del contagio. Questo anche in virtù del fatto che le merci potranno circolare liberamente sul territorio nazionale come prima, senza alcuna limitazione. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa e il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.