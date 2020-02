Coronavirus e Smart Working: una misura limitata. Ecco il motivo

Attraverso il Dpcm del 23 febbraio 2020, il Governo è intervenuto per rendere immediato il ricorso allo Smart Working, o “lavoro agile”, nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus.

In tali aeree, per favorire il normale svolgimento dell’attività lavorativa, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri consente l’attivazione dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale.

Ma cosa è lo Smart Working?

Smart Working

Lo Smart Working o lavoro agile, sostanzialmente è: “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.

Ai sensi della Legge n. 81 / 2017, le parti che sottoscrivono l’accordo individuale possono utilizzare strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Allo stesso tempo, viene garantito loro parità di trattamento economico e normativo rispetto a chi svolge la stessa mansione in maniera ordinaria.

Una misura meramente transitoria

La misura adottata attraverso il Decreto sopra citato, comunque sia, ha carattere transitorio, ovviamente, anche nello spazio.

Secondo il testo originale: “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro”.

Ulteriori e più esaustive informazioni sono state pubblicate sul sito Inail: “Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”.

