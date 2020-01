Controlli Reddito di Cittadinanza: beneficiari schedati su una scala a rischio truffa da 0 a 100

Stanno per scattare controlli sui beneficiari del reddito di cittadinanza. Non per tutti: si partirà da quelli considerati a maggiore rischio. Chi decide l’ordine? Come si svolgeranno gli accertamenti? E che cosa rischia chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza? Di seguito la risposta a tutti questi possibili dubbi.

Reddito di Cittadinanza senza requisiti: controlli e sanzioni

La Guardia di Finanza ha pronto un elenco di beneficiari del Reddito di cittadinanza considerati ad altissimo rischio di indebita percezione: sarebbero 2.706 soggetti, selezionati mediante attività di intelligence, controlli e verifiche incrociate con le banche dati. Un lavoro portato aventi in silenzio per mesi.

Oltre alle oltre 2.700 persone fisiche, i controlli interesseranno anche 172 società: nel mirino aziende che di recente hanno effettuato licenziamenti o ricevuto dimissioni sospette. Il dubbio è che, dietro a queste interruzioni dei rapporti di lavoro, si celino casi di percezione indebita del sussidio.

Il livello di pericolosità è misurato su una scala da 0 a 100: i controlli partiranno da chi ha il punteggio più alto. La maggior parte dei controlli si concentrerà nelle regioni del Lazio (325 posizioni da verificare di cui 203 solo a Roma e provincia), Lombardia (314 casi) e Campania (287 persone a rischio). Possono dormire sonni più tranquilli i beneficiari del sussidio che vivono in Valle D’Aosta (solo 4 segnalazioni), Molise (18 casi) e Trentino Alto Adige (27).

