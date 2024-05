Nell’ambito delle iniziative per supportare la salute mentale in Italia, il bonus psicologo si presenta come una misura significativa per il 2023. Originariamente introdotto nel 2022, questo aiuto economico è stato consolidato con la legge di bilancio del 2023, offrendo un sostegno concreto a chi ha bisogno di terapie psicologiche ma si trova in una situazione economica limitata.

Il bonus è rivolto a persone con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 50.000 euro. A seconda della fascia di reddito ISEE, il valore del bonus varia, consentendo l’accesso a sedute psicoterapeutiche con professionisti che partecipano all’iniziativa.

un bonus di 1.500 euro è disponibile per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro.

un voucher di 1.000 euro è riservato a chi rientra nella fascia tra 15.000 e 30.000 euro.

per coloro il cui ISEE è superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro, è previsto un bonus di 500 euro.

I dettagli sono i seguenti:

Ogni seduta può essere coperta fino a un massimo di 50 euro, utilizzando il valore del bonus assegnato. È importante notare che il bonus non è disponibile per chi supera la soglia ISEE di 50.000 euro.

Come e quando fare domanda bonus psicologo

Per accedere a questo sostegno, è necessario presentare una domanda all’INPS. Il periodo per fare domanda sulle risorse anno 2023 va dal 18 marzo al 31 maggio 2024, salvo eventuali proroghe. Ci sono due modi principali per inoltrare la domanda:

utilizzando il servizio online dell’INPS, accessibile con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

contattando il Contact Center Integrato dell’INPS, chiamando il numero verde da rete fissa o un numero a pagamento da rete mobile.

Il successo della domanda dipende dalla correttezza dell’ISEE in corso di validità al momento della presentazione. In caso di dati ISEE errati, il richiedente ha 30 giorni per apportare le correzioni necessarie.

Dove si trova l’esito della richiesta

Una volta chiuso il periodo di presentazione delle domande, l’INPS procederà con la creazione delle graduatorie bonus psicologo, basate sulla regione di residenza e il valore dell’ISEE.

In caso di parità di ISEE, prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’esito delle graduatorie sarà comunicato attraverso il sito ufficiale dell’INPS e i richiedenti saranno informati via SMS o e-mail.

I beneficiari del bonus avranno 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per utilizzare il voucher, che si manifesta sotto forma di un codice univoco da presentare al professionista al momento della seduta.

Per maggiori dettagli operativi sulla domanda bonus psicologo sono consultabili nella Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.

L’ammissione al bonus psicologo sarà comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’INPS o, a scelta del richiedente, nella domanda. L’esito della domanda è anche consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. Nel provvedimento di accoglimento sarà indicato anche il codice univoco. Questo codice dovrà poi essere dato al professionista quando si deve fare la seduta di psicoterapia

Riassumendo