Congedo straordinario retribuito legge 104: attenzione alla priorità

Buongiorno,

Mio padre è stato colpito da una grave neoplasia. Lui è residente in Piemonte, mia madre in Liguria e io in Lazio, dove lavoro. Vorrei prendere il congedo straordinario retribuito poiché i 3 gg concessi dalla legge 104, vista la distanza di 650 Km, non mi consentirebbero di assistere mio padre. Cosa mi consiglia? Di iniziare già l’iter per fissare la dimora temporanea nel comune in cui abita mio padre? Le chiedo questo perché so che ci vogliono circa 4 mesi e purtroppo sono tantissimi e in questo lasso di tempo resterei scoperta esaurendo in fretta le ferie a disposizione. È possibile chiedere di accelerare l’iter secondo lei?

il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Le dico innanzitutto che essendo sua madre in vita (a meno che i suoi genitori non siano divorziati) la priorità di fruizione del congedo straordinario retribuito legge 104 spetta a lei secondo quest’ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013): Se i suoi genitori, quindi, sono sposati il congedo straordinario spetta irrevocabilmente a sua madre, in caso contrario le consiglio di procedere con l’inizio dell’iter burocratico per fissare la dimora temporanea per ottenere quando prima i 2 anni di congedo retribuito.

