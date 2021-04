Concorso Polizia di Stato 2021: bando per 130 commissari, cosa sapere

Nuovo concorso pubblico per la Polizia di Stato. E’ stato infatti indetto un nuovo bando di concorso per 130 commissari della Polizia di Stato. Vediamo di seguito come inviare la candidatura e quali sono i requisiti fondamentali per potersi candidare.

Nuovo concorso polizia di Stato per 130 commissari, requisiti

La Polizia di Stato ha indetto un bando di concorso per assumere 130 commissari. Si tratta di una qualifica per cui servono vari requisiti ma soprattutto una laurea magistrale o specialistica. Nel dettaglio, i candidati possono inviare la domanda se in possesso di:

-Cittadinanza italiana o Ue

-Godimento dei diritti civili e politici

-Assenza di condanne penali

-Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego

-Età massima di 30 anni, quindi non aver compiuto 30 anni di età ma il limite è elevato di tre anni in base all’effettuazione del servizio militare. Non dovranno rispettare i limiti di età chi già appartiene alle forze di Polizia.

-Richiesta anche una laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche o un titolo equipollente. Quindi saranno valide la laurea in giurisprudenza o anche teorie e tecniche della normazione e informazione giuridica.

Si ricorda anche che dei posti a concorso, 33 sono riservati al coniuge o ai figli superstiti del personale deceduto per cause di servizio e altri 3 posti agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale. Altri due posti sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo, 13 posti a testa rispettivamente per il personale della Polizia di Stato che già appartengono al ruolo di Ispettore e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Come inviare la domanda e scadenza

Tutti i dettagli sui posti a concorso e i requisiti, sono disponibili sul bando di concorso.

Gli interessati possono candidarsi fino al 29 aprile collegandosi a questo link. In seguito sono previste una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale, degli accertamenti psico-fisici e la valutazione dei titoli.

