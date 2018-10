Concorso OSS in Piemonte: in arrivo bando per 1.400 operatori socio sanitari

Nuove offerte lavoro nel settore sanitario in Piemonte. La Giunta regionale, infatti, ha approvato un piano straordinario per l’assunzione di 1400 operatori socio sanitari, infermieri e medici per il biennio 2018-2020. Per questo piano è inoltre previsto un aumento del tetto di spesa di 59 milioni di euro.

Di recente abbiamo visto che anche la regione Puglia ha pubblicato un bando per migliaia operatori socio sanitari. ( Concorso OSS 2018 in Puglia: 2.445 posti per operatori socio sanitari, le info)

1400 posti di lavoro in Piemonte

Il piano assunzioni per il personale sanitario in Piemonte, si è reso necessario per aumentare i dipendenti in servizio in seguito al calo degli ultimi anni che non ha neppure favorito il turn over. I reclutamenti avverranno tra la fine del 2018 e il 2020. Le singole aziende sanitarie dovranno occuparsi delle assunzioni, che ricordiamo riguardano il personale medico, ma anche OSS e infermieri. Lo scopo di questo importante piano di reclutamento è quello di rendere nuovamente all’avanguardia il sistema sanitario piemontese, che dovrebbe arrivare a 55.300 unità nel 2020 e crescere progressivamente anche il prossimo anno.

Come riferisce Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte in merito al piano reclutamento “Da quando ci siamo insediati abbiamo arrestato l’emorragia del personale sanitario. Uscendo dal pre-commissariamento e tornando virtuosi facciamo compiere al sistema sanitario piemontese un balzo in avanti significativo per il sistema sanitario piemontese, che porterà il numero di lavoratori ai livelli precedenti a quelli del piano di rientro che aveva bloccato spese sostanziose nel settore”.

La notizia è recente, dunque non si può ancora parlare di candidature anche se basta rimanere aggiornati tramite la pagina della Regione Piemonte.

Concorso OSS a Bergamo

Intanto, oltre al maxi concorso in Puglia, è disponibile anche un bando a Bergamo. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 operatori socio sanitari (OSS) per cui è richiesto l’attestato di OSS. La domanda scade il prossimo 28 ottobre.

Leggi anche: Assunzioni Rai 2018: bando di concorso per 25 posti di lavoro, requisiti e scadenza domanda

Condividi su