Concorso Mibact 2020: bando per 500 custodi a tempo indeterminato

E’ stato indetto un bando di concorso da parte del Mibact per 500 custodi a tempo indeterminato. Vediamo tutti i dettagli sui posti a concorso, i requisiti e la data di scadenza.

Concorso Ministero Beni Culturali per 500 custodi, requisiti e sedi

Il Mibact ha avviato il concorso per Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area – fascia retributiva F1. Saranno assunte 500 persone in tutta Italia. Nel dettaglio:

-21 posti in Abruzzo

-11 posti in Basilicata

-24 posti in Calabria

-71 posti in Campania

– 39 posti in Emilia Romagna

-10 posti in Friuli Venezia Giulia

-97 posti in Lazio

-18 posti in Liguria

-41 posti in Lombardia

-7 posti nelle Marche

-10 posti in Molise

-20 posti in Piemonte

-24 posti in Puglia

-14 posti in Sardegna

-49 posti in Toscana

-3 posti in Trentino Alto Adige

-12 posti in Umbria

-29 posti in Veneto

I posti saranno divisi in base alle singole province, quindi gli interessati dovranno informarsi in merito alla propria provincia di residenza e fare domanda in base ad essa. Per quanto riguarda i requisiti sono richiesti il diploma di scuola superiore, la maggiore età, la cittadinanza italiana o Ue, assenza di condanne penali, non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, idoneità all’impiego, godimento diritti civili e politici e regolarità con obbligo di leva.

Come candidarsi e alcuni dettagli sulle prove

I candidati saranno contattati tramite Centri Per l’Impiego, sarà quindi necessario fare direttamente domanda al centro per l’impiego della propria provincia o presso le Regioni che pubblicano il bando. In seguito sarà formata una graduatoria di candidati che saranno sottoposti ad una prova di idoneità e di lingua inglese.

Tutti i dettagli si trovano a questo link dove è possibile avere più informazioni sul bando e le modalità per presentare la domanda.

