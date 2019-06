Concorso infermieri Marche e Emilia Romagna: bandi con scadenza a luglio

Nuovi concorsi per infermieri nelle Marche e in Emilia Romagna. Sono stati indetti dei bandi nel settore sanità, vediamo di che cosa si tratta e come candidarsi.

Concorso Asur Marche, requisiti e scadenza

ASUR Marche, per l’Area Vasta 2 di Ancona ha pubblicato un bando per 33 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri a tempo indeterminato e pieno categoria D. Dei posti a concorso 20 saranno presso Asur Marche, 10 presso AOU Ospedali Riuniti di Ancona, 3 presso AO Ospedali Riuniti Marche Nord.

Per candidarsi è necessario rispettare alcuni requisiti tra cui la cittadinanza italiana o Ue, non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, assenza di condanne penali, diploma di Laurea triennale in Infermieristica o equipollente e iscrizione all’albo professionale degli infermieri.

La domanda può essere inviata entro il 4 luglio 2019. In seguito si svolgeranno alcune prove d’esame tra cui una eventuale prova preselettiva con 50 domande, una prova scritta che riguarda le materie indicate nel bando e una prova orale con lingua, più una prova pratica legata alla professione. Tutti i dettagli sulle prove si possono trovare nel bando di concorso.

La domanda può essere inviata tramite questo link allegando un documento di identità e altri tipi di documenti specificati nel bando.

Concorso ASP Azalea, requisiti e scadenza

La ASP Azalea, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente di Castel San Giovanni, Piacenza, ha indetto un concorso per 5 infermieri categoria C1 a tempo indeterminato. Per partecipare occorre possedere alcuni requisiti quali:

–cittadinanza italiana o UE

-godimento dei diritti civili e politici

-almeno 18 anni di età

-assenza di condanne penali

-conoscenze inglese e informatiche

-patente di guida B

-diploma di laurea in infermieristica

– iscrizione all’albo-ordine professionale.

La domanda va inviata entro il giorno 8 luglio 2019 in seguito sono previsti una prova scritta con domande aperte e una prova orale. La domanda può essere inviata tramite la pagina seguente allegando il cv, la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

