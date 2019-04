Concorso infermieri 2019: bandi in Veneto e Campania con scadenza a maggio

Nuovi concorsi per infermieri in Veneto e Campania. Vediamo come e quando candidarsi, quali sono i requisiti richiesti e le informazioni utili.

Concorso infermieri Veneto, requisiti e info

L’Azienda Zero della Regione Veneto ha pubblicato un concorso per 70 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri a tempo indeterminato in categoria D. Le assunzioni sono previste nelle seguenti sedi e così suddivise:

-20 posti presso Ulss n.

3 Serenissima

-18 posti presso Istituto Oncologico Veneto

-17 posti presso Azienda Ospedaliera di Padova

-10 posti presso Ulss n. 9 Scaligera

5 posti presso Ulss n. 4 Veneto Orientale

Per poter inviare la candidatura è necessario essere cittadini italiani o Ue, possedere laurea in Infermieristica oppure diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del D.M. n. 739/1994 o titoli equipollenti, essere iscritti all’albo, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, avere la piena idoneità alla mansione professionale.

Quando scade la domanda

La domanda può essere inviata entro il 2 maggio 2019. In seguito è prevista una eventuale prova preselettiva, oltre che una prova scritta, una pratica e una orale su materie indicate nel bando. La domanda va presentata tramite questo link allegando i documenti necessari richiesti, oltre che la ricevuta della tassa come riportato nel bando che trovate a questo link

Concorso infermieri Campania, requisiti

L’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro ha pubblicato un concorso per 25 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri a tempo indeterminato in categoria D di cui:

-20 da assegnare alla U.O.C., Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari;

-5 da assegnare al PO “Capilupi” di Capri.

Anche in questo caso vanno rispettati i requisiti relativi a cittadinanza italiana o Ue, laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente, iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale e i requisiti generici che si trovano sul bando di concorso.

Scadenza domanda

La domanda può essere presentata entro il 2 maggio 2019. Anche in questo caso è prevista una prova di preselezione qualora le domande giunte siano superiore a 200, sono previste poi 3 prove, una scritta, una pratica e una orale.

La domanda va inviata tramite Pec a [email protected]

aslna1centro.it oppure tramite raccomandata a Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Direzione Generale – U.OC. Risorse Umane, Via Comunale del Principe, 13/A, 80145 Napoli.

Maggiori dettagli si trovano a questa pagina

