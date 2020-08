Concorso Comune di Genova: bando per 145 agenti di polizia municipale

Nuovo concorso pubblico in Liguria per agenti di polizia municipale a Genova. Vediamo di che cosa si tratta e come candidarsi al bando di concorso che scadrà a settembre.

Concorso per 145 agenti della polizia municipale, requisiti

Il Comune di Genova ha avviato un concorso per 145 agenti di polizia municipale che saranno assunti a tempo indeterminato e pieno, categoria C e posizione economica C1. Dei 145 posti a concorso, 29 sono riservati ai volontari della FF.AA. Per prendere parte al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: prima di tutto la cittadinanza italiana, età minima di 18 anni, idoneità psico-fisica, assenza di condanne penali, non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere obiettori di coscienza ed essere regolari con l’obbligo di leva per i candidati uomini. E’ anche necessario possedere il diploma di scuola secondaria, patente di guida categoria B e requisiti per il possesso del porto d’armi. Sono presenti poi tutti gli altri requisiti generici solitamente necessari per poter prendere parte ai concorsi pubblici, disponibili direttamente nel bando di concorso.

Scadenza e informazioni sulle selezioni

Il bando di concorso per 145 agenti di polizia municipale, scade il 9 settembre 2020. C’è quindi tempo fino a questa data per inviare la candidatura collegandosi a questo link Bandi di concorso del Comune di Genova e seguendo la procedura indicata. In seguito è prevista una prova di preselezione, qualora il numero delle domande giunte sia superiore ad un tot, seguita da due prove, una scritta e una orale su materie indicate nel bando. Durante la candidatura è anche necessario versare una tassa di concorso di 10 euro. Maggiori dettagli sulle prove d’esame, le materie su cui verterà l’esame e le varie informazioni sui requisiti e l’invio della domanda si possono trovare alla pagina indicata poco sopra.

